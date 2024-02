Sisi „bőrébe bújik” a középiskolai tanárnő: hihetetlen, miként mutatja be a történelmet a gyerekeknek

Kordásné Szász Melinda nemcsak középiskolai tanár, gyűjtő és környezetvédelmi ökológus, háromgyermekes édesanya, aki Erzsébet királyné, vagyis Sisi élettörténetének szenvedélyes kutatója és népszerűsítője. Saját maga is modern típusú öltözetekben Sisi „bőrébe bújik”, előadásokat, kiállításokat, és programokat szervez a királyné személyéhez és korához kapcsolódóan. Gyűjti és bemutatja a Sisi-relikviákat, például a királyné ruháit, ékszereit, vagy használati tárgyait. A Sisi-kultusz elkötelezett híve, és azt vallja, hogy a királyné ma is példakép lehet a fiataloknak és az idősebb generáció számára egyaránt. Történelmi előadásai mellett ökológiai témákban is járja az országot, óvodás kortól egészen a kamaszokig tart ilyen jellegű előadásokat, ahol élménypedagógiai módszerei mellé élő állat is hozzátartozik. Egyre nagyobb igény mutatkozik mindkét témában előadásaira. Felkerestük, hogy meséljen szenvedélyéről, céljairól.

HelloVidék: Hogyan inspirálta Erzsébet királyné élete és tettei, hogy elkezdj előadásokat tartani róla?

Kordásné Szász Melinda: Kislányként szerettem bele a témába, mindig rajzoltam abroncsos ruhákat. Krúdy Gyula: Erzsébet királyné c. könyvét elolvasva megfertőzött a téma. Mindent elkezdtem gyűjteni, cikkeket, könyveket, később már érméket, legyezőket, korabeli könyveket, napernyőket stb. Először volt egy csoportom, majd később 2019-ben a tudással felvértezve álltam ki közönség elé Sisi és családja életéről beszélni. A mai napig fejlesztem a tudásomat, minden új könyvet elolvasok, és magam is tájékozódom német oldalakról is. A mai napig járom Erzsébet királyné ikonikus helyeit a nagyvilágban, így arról is vannak információim, hogyan néznek ki ma ezek a helyek, épületek és szobrok.

HelloVidék: Milyen kihívásokkal kell szembenézned, amikor korhű jelmezekben tartasz előadásokat?

Kordásné Szász Melinda: Nincsen kihívás. Imádom, ez vagyok igazán én! Megélhetem a színészi vénámat. A tanítás a főállásom, valahol az is színészi, előadói képességeket kíván. A gyermekek, a közönség érzi, aki hiteles és szívvel, szívből ad, átad. Modern típusú ruhákban tartom előadásaimat, ezek már sokkal egyszerűbben hordhatóak, megtanultam bennük szépen mozogni, leülni.

HelloVidék: Milyen jellegű ökológiai témákra összpontosítasz leginkább az előadásaid során?

Kordásné Szász Melinda: Végzettségem környezetvédelmi ökológus. Mivel szívügyem a környezetünk védelme, és ennek a szaknak a tanári változatát is elvégeztem, így a történelmi előadások mellett szívesen tartok ovisoktól egészen kamaszokig ilyen jellegű előadásokat is. Bármilyen aktuális környezetvédelmi témát körüljárunk. Így pl. globális felmelegedés, veszélyeztetett állatok stb. Természetesen mindig az adott korosztályhoz igazítom az előadásomat. Idén pl. óvónénik részére tartok szakmai előadást.

HelloVidék: Milyen interaktív elemeket alkalmazol az előadásaidba, hogy a hallgatóságod aktívan részt vehessen?

Kordásné Szász Melinda: A gyermekek számára nagyon fontos a játék, melyet mindig az adott témához alkalmazok. Folyamatosan kérdezek, ezzel fenntartom az érdeklődésüket is. Természetesen ők is kérdezhetnek, így egy nagyon jó és hasznos beszélgetés szokott kialakulni. Az élménypedagógiához, mellyel dolgozom hozzátartozik az élő állat (törpenyuszi) bemutatása, simogatása. A felelős állattartás kérdéséről is beszélünk, azt gondolom, ez minden életkorban nagyon hasznos!

HelloVidék: Mekkora érdeklődés mutatkozik vidéken a történelmi és ökológiai jellegű előadások megtartására?

Kordásné Szász Melinda: Nemcsak vidéken, országszerte egyre nagyobb igény van mindkét témára. Az „Előadások tartása, kiállítások szervezése történelmi és ökológiai témákban” Facebook oldalamra folyamatosan felteszem az aktuális programjaimat, melyről bárki tájékozódhat.

HelloVidék: Milyenek voltak az eddigi visszajelzések a történelmi és ökológiai előadásaidra?

Kordásné Szász Melinda: Nagyon szeretik őket. Van, ahol már négyszer is jártam előadást tartani. Az emberek fotózkodnak velem, csodálják a tárgyaimat. A környezetvédelmi előadások után nem ritka, hogy még fél órát simogatják, becézgetik a nyuszinkat. Másik témáról is beszélgetünk a gyerekekkel, felnőttekkel.

HelloVidék: Milyen módon készülsz fel az előadásokra, hogy a lehető legérdekesebb és legmeghatóbb élményt nyújtsd a közönségnek?

Kordásné Szász Melinda: Egy tanár mindig készül, akkor is, ha azt gondolnánk többször ugyanazt mondja el. Sosem van így. Mindig aktualizálom az előadásaimat, a helyre vonatkoztatva. Amilyen témát kérnek, abban a lehető legteljesebben elmélyedek, minden irányból igyekszem a hallgatóságomnak megvilágítani azt. Az Erzsébet előadások esetén a múltba szeretem őket visszautaztatni egy szép estét nyújtva ezzel.

HelloVidék: Milyen terveid vannak a jövőre nézve az előadásaid szempontjából, mind a történelmi, mind az ökológiai témákban?

Kordásné Szász Melinda: Továbbiakban is folytatni szeretném ez irányú munkámat. Több környezetvédelmi témát bemutatni, a Sisi vonalon minél több kultikus helyet felkeresni, ami a királynéhoz és családjához köthető. Esetleg a komfortzónámon kívüli projektekben részt venni. Nyáron egy fantasztikus forgatáson is részt vehettem a francia köztv jóvoltából. Engem mint gyűjtőt bemutató kisfilmben két helyszínen is forgattunk Budapesten. Majd ez egy nagy riport részeként jelent meg Franciaországban. Erre nagyon büszke vagyok!

