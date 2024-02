Kerékbe tört projekt: eladó a balatoni bringások kultikus találkozóhelye, a Muci

Érdekes hirdetésbe futott bele a HelloVidék. Eladó/Kiadó sorba került a méltán híres, bringások által nagyon kedvelt balatoni foodtruck udvar, a Muci. A tulajdonosok hirdetését az Ingatlan.Balaton csoportban szúrtuk ki.

Ahogy a posztban írják:

Bírod a Bringásokat és csinálnál egy laza helyet a Balatonnál de nem tudod hogy fogj hozzá? Mi kiszállnánk, úgyhogy most jött el a te időd. Átadnánk a 3 szezon alatt a bringások és a fürediek között kult hellyé vált Mucit (amit persze becézhetsz máshogy is), hogy valaki olyan csinálja akinek van rá kapacitása. Balatonfüredtől 5 percnyire a balatoni bringaút és a 71-es út közé ékelve alkottuk rengeteg munkával ezt az gyönyörű parkosított nyári vendéglátóhelyet, melytől bár fáj a szívünk de személyes okok miatt búcsúznunk kell. Most a befektetett összegnek a töredékéért megválnánk tőle, csak, hogy az új tulajdonos tovább építhesse amit mi elkezdtünk. Bérleti jog 5 évre (hosszabbítható): 7,5 millió Forint.

