Nem rendíti meg a magyarokat a milliós négyzetméterár? Itt akarnak a legtöbben nyaralót venni

Ebben az évben 10-15 százalékos drágulásra lehet számítani a Balatonnál, a hazai nyaralópiac pedig szépen lassan, de be fog indulni - legalábbis ezzel számolnak a Pénzcentrumnak megszólaló szakemberek. Mint kiderült, aki "csak" 30 milliós keretből nézelődik, az a balaton-közeli ingatlanokat felejtse el. Viszont a Tisza-tó még 2024-ben is titkos tipp lehet, árai jóval alacsonyabbak, mint a hazai klasszikus nyaralóövezeteké. A Velencei-tó pedig már Budapest agglomerációjának számít, így itt inkább a CSOK Plusz formálhatja a piacot.

A 2024-es év enyhébb ütemben ugyan, de már meghozta a kereslet erősödését a nyaralópiacon is. A Balaton északi partján megnövekedett az ingatlanmegtekintések száma - mondta el a Pénzcentrumnak Benedikt Károly. A Duna House PR és elemzési vezetője szerint amennyiben vételi ajánlatra kerül a sor, úgy a vevők még most is megpróbálnak nagyobbakat alkudni, amihez a tulajdonosok ugyanakkor egyre nehezebben viszonyulnak.

A piac egyértelműen felbolydult tavalyhoz képest, a csökkenő kamatpálya és a megújult állami támogatások egyértelműen éreztetik hatásukat, azonban a tranzakciók száma ezt még nem, vagy csak részben tükrözi. Az északi part térségét továbbra is a túlárazottság jellemzi. A területen dolgozó kollégák tapasztalatai alapján jelentősen megemelkedett az ingatlanok értékesítési ideje, ami főként abból adódik, hogy ezen a területen nehezen hajlandóak kellő mértékben csökkenteni az árakat a tulajdonosok

- fogalmazott. A déli parton egyértelműbb változásokat tapasztalnak az ingatlanközvetítő kollégák tavalyhoz mérten, ugyanis a térség ingatlanpiacára kiemelten rányomta a bélyegét a nehezedő gazdasági helyzet, az idei évtől azonban enyhült a pangás. Ugyanis a nyaralókat nem igazán keresték az előző évben, azonban január végétől kezdve visszatértek az érdeklődők.

Az értékesítési idők változását nehéz meghatározni, hiszen januárig nem igazán keresték ezt az ingatlantípust, amit a déli területeken is javában a jelen gazdasági helyzethez mérten erős túlárazottság okoz. Ennek következtében a nyaralók sikeres értékesítéséhez szükséges idő akár 1-1,5 évre is emelkedhet

- magyarázta arra a kérdésünkre, hogy manapság mennyi idő lehet eladni egy nyaralóingatlant

A másik klasszikus hazai nyaralóövezet, a Velencei-tó térsége, kifejezetten a vasútvonal közeli települések inkább a főváros agglomerációs övezetéhez tartoznak, így már nem feltétlenül csak a nyaralót keresők körében, a nyugodt, állandó lakhatást keresők között is felmerül opcióként a terület.

A nyaralót keresők tekintetében jelentős visszaesést hozott a tavalyi év, idén azonban ismét megindult a kereslet. Javában az olcsóbb, 30 millió forint körüli kategóriára összpontosul a vevőjelöltek érdeklődése, így ott körülbelül fél év szükséges az eladáshoz, míg a drágább árszinten mozgó ingatlanok esetében akár 10-18 hónap is eltelhet az üzletzárásig

- ismertette.

