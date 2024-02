A hazai agrárium legjobbjait díjazták: de kiderült az is, milyen év vár rájuk 2024-ben

Az idei év új mérföldkő lehet a hazai agrárgazdasági szereplők fejlődésében. Az agrárvállalkozások csak a fenntarthatósági szempontokat is érvényesítő stratégia mentén tarthatják meg és növelhetik versenyképességüket. A hazai agrárfinanszírozás egyik legfontosabb szereplőjeként az OTP Bank aktív piaci jelenléttel, hitelezési politikájának a változó körülményekhez igazodó alakításával és tanácsadási kapacitásával segíti az uniós agrár források minél hatékonyabb felhasználását, az ágazat további fejlődése érdekében – hangzott el az OTP Agrár Gálán, ahol átadták az OTP Agráriumért Díjakat is.

A tavalyi évben a KSH adatai szerint a magyar mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke 6,5%-kal volt több az előző évinél, a bővüléshez a teljes termelési volumen 25%-os emelkedése járult hozzá. Ugyan a múlt évi időjárás kedvezőbb volt, de a hazai agrárium szereplőinek így is komoly nehézségekkel kellett szembenézniük. Többek között az energiaválság, a geopolitikai feszültségek, a terményárak csökkenése és az inflációs sokk, illetve a csökkenő fogyasztás jelentett kihívást a vállalkozások számára.

Bár a külső nehezítő körülmények jellemzően továbbra is fennmaradnak, a gazdaság lassú növekedése mellett mérséklődő árnövekedésre és kamatszintre számítva az OTP Bank óvatos optimizmussal tekint az idei évre. Az uniós és nemzeti támogatások kedvezőbb finanszírozási lehetőséget jelentenek, miközben az EU új Közös Agrárpolitikájának szigorodó szabályai fejlesztési kényszert is jelentenek.

A bank szakértői szerint a folyamatosan változó üzleti környezetben a siker kulcsa ezúttal is az alkalmazkodás lehet. A közép- és hosszútávú, tudatos stratégiai döntéseket a támogatáspolitikának is ösztönöznie kell, elősegítve a szerkezetváltást, ezáltal nagyobb súlyt adva a magasabb feldolgozottságú termékek előállításának.

A vidékfejlesztési források szempontjából 2024 a pályázati kiírások, a tervezés, és a pályázatírás időszaka lesz. A fejlesztéseknek új lendületet adhat, hogy a gazdaságfejlesztésre rendelkezésre álló mintegy 1500 milliárd Ft vidékfejlesztési forrásból az eddigi 50 %-os beruházási támogatáson felül 15% kamat- és kezességi díjtámogatás is igényelhető.

Az agrárfinanszírozás meghatározó szereplőjeként az OTP Csoport továbbra is elkötelezett a szektor dinamikus növekedésének elősegítésében. Az elmúlt másfél évtizedben bankunk kiemelt figyelmet fordított az agrárgazdasági szereplők kiszolgálására, és ez olyan jelentős hitelportfolióhoz vezetett, amely az első 3 bank közé emelte a hazai agrárhitelezési piacon.

Az OTP Csoport az elmúlt 7 évben 11 sikeres akvizíciót hajtott végre, ennek eredményeként a teljesítő hitelállomány 3 és félszeresére nőtt és 5 országban – Magyarország mellett Bulgáriában, Szlovéniában, Szerbiában és Montenegróban piacvezető bankká váltunk. Partnereink, köztük az agrárvállalkozások, a gyorsan változó gazdasági környezetben is biztosak lehetnek abban, hogy az OTP Bank ott áll mögöttük, legyen szó pályázatírásról, elő vagy utófinanszírozásról, innovatív gépbeszerzésről vagy éppen faktorálásról. Kiszámítható és következetes hitelezési politikánk a megalapozott és fenntartható üzleti döntéseket ösztönzi, ugyanakkor folyamatosan alkalmazkodik a változó körülményekhez is. Bízunk abban, hogy a pályázatok értékelése, a döntéshozatal, valamint a kifizetések a korábbinál is gyorsabban fognak megvalósulni

– emelte ki beszédében Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója.

A rendezvényen Nagy István agrárminiszter az elmúlt évet értékelve arról beszélt, hogy 2023-ban minden nehézség ellenére összesen mintegy 1.400 milliárd forint agrártámogatás kifizetése történt meg. „Csak Vidékfejlesztési Program keretében működő támogatási konstrukciókhoz kapcsolódóan 750 milliárd forint jutott el a gazdálkodókhoz. Ez abszolút rekord, hiszen a korábbi két évben összesen történt ennyi kifizetés. A tárcavezető hozzátette, idén elindulhat annak a 2900 milliárd forintnyi vidékfejlesztési forrásnak is a felhasználása a magyar vidék, az agrárium és az élelmiszer-előállítás javára, amelynek 600 milliárd forintos uniós forrását a kormány további 2300 milliárddal egészíti ki 2027-ig. E forrásokból gazdaságfejlesztésre, a jövő építésének technológiai alapjaira 1500 milliárd forintot fordítunk. A kisebb és nagyobb vállalkozások számára külön beruházási felhívások előkészítésén dolgozik az agrártárca azért, hogy ezeknek az igen különböző üzemméretű pályázóknak ne kelljen versenyezniük egymással„– fűzte hozzá a miniszter.

Az OTP Agrár Gálán idén is átadták az Agráriumért OTP Díjakat. Az öt hazai agrárvállalkozás mellett ebben az évben az OTP Csoport egyik külföldi leánybankjával partnerségben álló agrárvállalat teljesítményét is díjazták, elismerve az adott országban, valamint a tágabb régióban folytatott példaértékű tevékenységét. Az Agráriumért OTP Díj célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az agrárvállalkozások értékteremtő munkájára és kiemelkedő szakmai teljesítményére, amely az ágazat minden szereplője számára példaként szolgálhat. A díjazottakat a 2012-ben – Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója által – alapított, akadémikusok és szakmai szervezetek képviselőiből álló Agrárkollégium választotta ki a jelöltek közül. A döntési szempontok között a gazdasági eredmények mellett kiemelkedő helyen szerepelt, hogy a vállalkozás mennyire innovatív, él-e a legújabb fejlesztések lehetőségeivel.

Díjazottak:

Növénytermesztés: BHV Mezőgazdasági Kft. A Szentpétery család tulajdonában álló BHV Kft. meghatározó tevékenysége a szántóföldi növénytermesztés. Tevékenysége abban egyedülálló, hogy a kedvezőtlen termőhelyi adottságok ellenére képesek olyan terméseredményekre, ami kiemelkedő a gazdálkodási környezetükben, a Dráva menti térségben.

