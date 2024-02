Kimatekoltuk: itt a legújabb állami nyugdíjtrükk, de mennyire éri meg ezzel taktikázni?

Február eleje óta már a Magyar Államkincstárnál is nyithatunk nyugdíj-előtakarékossági számlát (NYESZ). Bár az új terméknek elvitathatatlan előnyei vannak, egyes befektetési szakértők azért a szóban forgó konstrukciók hátrányaira is fel szokták hívni a figyelmet. Látni fogjuk, hogy még az évente visszaigényelhető adójóváírás maximális összege is csak néhány évig jelent kiemelkedő mértékű extra hozamot, miközben a nyugdíjcélú megtakarítási formák közül kettő esetében is igen magas kezelési költségekkel találkozhatunk. Igaz, a szóban forgó konstrukciók egy része igen szép hozamokat is tudtak produkálni az utóbbi években, ám a piacon erre más befektetési eszközök is képesek voltak, akár szerényebb kezelési költségek mellett is. Arról nem is beszélve, hogy a nyugdíjcélú megtakarítási formák idő előtti feltörése esetén jelentős mértékű büntetésre is számíthatunk. Mindennek ellenére lehetnek olyan, nyugdíj előtt álló megtakarítók, akik számára mégis előnyösek lehetnek az állam által támogatott konstrukciók - közölte cikkében a Pénzcentrum.

Újdonság az idei évben, hogy február eleje óta már a Magyar Államkincstárnál is nyithatunk nyugdíj-előtakarékosságit (NYESZ) számlát, így az eddig is elérhető önkéntes nyugdíjpénztárak, nyugdíjbiztosítások és a „hagyományos" nyugdíj-előtakarékossági számlák mellett a most elérhetővé vált kincstári NYESZ tulajdonképpen egy negyedik fajta nyugdíjcélú megtakarítási formaként is értékelhető - írta a Pénzcentrum. A különböző, régi-új nyugdíjcélú konstrukciók legvonzóbb, közös tulajdonsága, hogy a befizetések után adóvisszatérítést vehetnek igénybe a megtakarítók. Az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében maximum évi 150 ezer, a nyugdíjbiztosítások után maximum évi 130 ezer, míg a régi-új NYESZ konstrukciók esetében maximum évi 100 ezer forint igényelhető vissza a már befizetett személyi jövedelemadóból. A maximálisan visszaigényelhető összeg a megtakarító által a megtakarításában elhelyezett pénz maximum 20 százaléka lehet, ám fontos kitétel, hogy a visszaigényelt összegek összeadódnak, és azok együttesen nem haladhatják meg az évi 280 ezer forintot. Magyarul hiába öntjük egyszerre bele a pénzt egy önkéntes nyugdíjpénztárba, egy nyugdíjbiztosításba és egy NYESZ-számlára – bár a három termék után elvileg akár 380 ezer forintot is visszaigényelhetnénk, ám a valóságban csak 280 ezer forintot fogunk tudni. A másik fontos tényező, ami meghatározza a visszaigényelhető összeg nagyságát, az a saját befizetésünk mértéke. Például az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében csak akkor igényelhetjük vissza a maximális, már említett 150 ezer forintos összeget, ha az éves befizetéseink elérték a 750 ezer forintot, hiszen ennek a 20 százaléka 150 ezer (és természetesen ehhez az is feltétel, hogy az év során általunk befizetett szja mértéke meghaladja az általunk visszaigényelni kívánt összeget). Összegezve és leegyszerűsítve a fentieket tehát azt mondhatjuk, hogy évi 1,4 millió forint megtakarítása esetén további évi 280 ezer forintot igényelhetünk vissza a már befizetett adónkból. De mekkora többlethozamot is jelent mindez? - A Pénzcentrum cikkében erre a kérdésre is megadta a választ.