Nem kaptak fizetést a dolgozók: határozatlan időre le is állt a csornai napelemgyár

Csúszik a januári bérek kifizetésével és állásidőre küldte a dolgozókat a csornai napelemgyártó, az Ecosolifer Heterojunction Kft. - írta meg a 24.hu.

Ahogy arról a portál beszámolt, a csornai napelemgyár dolgozóit egy levélben tájékoztatták a felmerülő problémáról. Ebben azt közölték, hogy

A 2024. januári bérek kifizetésére sajnálatos módon késedelmesen kerül sor. Ezzel egyidejűleg február 12-től – egyelőre határozatlan időre – állásidőt rendelünk el.

A lap kiemelte azt is, hogy nem ez volt az első ilyen eset a gyár életében. 2022 júniusában arról lehetett olvasni, hogy akkor már három hónapja nem kaptak fizetést a munkavállalók.

Az állományi létszám akkor 52 fő volt, ők húsvétra kapták a kellemetlen meglepetést. Ha hónapokat késve is, de végül pénzükhöz jutottak a dolgozók, később egyikük arról számolt be, hogy 8000 forint „kárpótlást” is kaptak

- emelte ki a portál.

