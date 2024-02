Tovább gyűrűzik a Booking-botrány? Fontos változásokkal indul a turisztikai szezon Magyarországon

A Booking.com botrány kirobbanásakor sok szálláshelykiadó maradt átmenetileg pénz nélkül. A cég később kompenzálta az érintetteket, de vajon ez elég volt-e a bizalom helyreállításához? Vajon mit tanultak ebből a szálláshelyadók? Milyen kilátásokkal tekintenek az idei évre, amikor a turizmus újra fellendül? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Schumicky Balázstól, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökétől, az Apartmantanacsadas.hu tulajdonosától, aki saját tapasztalatait és véleményét is megosztotta velünk.

HelloVidék: Milyen változásokat tapasztaltak a szálláshelykiadók a Booking.com üzleti modelljében vagy a partneri feltételekben a botrány után?

A Booking.com kis összegű anyagi kompenzációt fizetett a botrányban károsult szálláshelyadóknak. A kifizetési rendszerük már rendben működik, csak egy alkalommal akadt el, ami sajnálatos és rosszul lett kommunikálva. A Booking.com továbbra is stabil és megbízható partner, ahogy az elmúlt években is az volt. Egy világszintű probléma merült fel, ami számos országot és kontinenst érintett, mert nem sikerült jól lebonyolítaniuk egy rendszerátállást. A legnagyobb hiba az volt, hogy nem tájékoztatták időben a házigazdákat, majd félrevezették őket a kifizetési határidőkről, ami sokkal nagyobb hiba volt. Emiatt különféle pletykák és hamis állítások terjedtek el, például a Booking.com fizetési gondjairól vagy csődjéről. Ez pánikot okozhatott azoknak, akiknek sok pénzzel tartoztak, ami teljességgel érthető.

HelloVidék: Nagyon sok szálláshelyadó csakis a Booking.com-ra hagyatkozott, nem fordított pénzt marketingre. Milyen tanulságot vontak le ebből?

Sokféle értékesítési stratégia létezik. Egyik lehetőség, hogy csak egy szálláshelyközvetítő oldalt használnak, mint a Booking.com, a szállás.hu vagy az Airbnb, mert ezek jutalmazzák a hűséget. Másik lehetőség, hogy több oldalon is megjelennek, így több értékesítési csatornán elérhetőek, de ezzel azt is vállalják, hogy ezek az oldalak nem kedvelik, ha máshonnan érkező foglalások miatt lezárják a naptárokat. Ha több értékesítési csatornát alkalmaznak egyidejűleg, akkor egyes oldalakon kevésbé lehetnek sikeresek, de ez lehet, hogy kompenzálódik azzal, hogy több oldalról és csatornáról érkeznek a vendégek. Ezt mindenkinek kell eldöntenie, hogy megéri-e több platformon jelen lenni, akár többletmunka árán, vagy inkább egyre támaszkodik. Fontos még megjegyezni, hogy egy mikrovállalkozás sem lehet annyira kiszolgáltatott egy értékesítési csatornának, ha fizetési probléma merül fel, akkor ne tudja fedezni a költségeit egy átmeneti időszakban. Ezt nem szabad megengedni. Minden mikrovállalkozásnak, legyen szó akár magánszálláshelyekről, akár nem hivatásos vagy nem professzionális vállalkozásokról, vállalkozókról, tartalékot kell képezniük pár hónapra.

HelloVidék: Milyen alternatívákat keresnek a szálláshelykiadók?

Egy lehetséges alternatíva, hogy más csatornán is hirdetnek. Fontos kiemelni, hogy a Parlament és a kormány is foglalkozott azzal, hogy a szállásadók és a szálláshelyközvetítők között asszimetrikus viszony van. Ezek a szálláshelyközvetítők globális mamutcégek, amelyek majdnem oligopoliumot élveznek a magánszállások piacán. Amíg egy szállodaláncnak van saját értékesítési csatornája és brandje, nem kell csak az OTA-kra támaszkodniuk, hanem maguk is tudnak vendégeket szerezni. A magánszállásadóknak viszont - főleg Budapesten, ahol a legtöbb szállásadó lakásokat ad ki - ez a lehetőség nagyon korlátozott, és gyakorlatilag teljesen kiszolgáltatottak néhány szálláshely-közvetítő platformnak. Budapesten a Booking.com és az Airbnb a legnépszerűbbek, ezek fedik le a piac nagy részét, és ha ők változtatnak valamit a szerződési feltételeiken, akkor a szálláshelyadók vagy elfogadják, vagy elhagyják őket, de inkább elfogadják, vagy éhen maradnak. Vidéken vagy a különleges szálláshelyek már saját csatornán is tudnak ügyfeleket szerezni, de egy átlagos magánszálláshely nem tud versenyezni a Booking.com vagy az Airbnb marketingjével egy adott piacon. Egy átlagos budapesti lakás láthatatlan az interneten, hiába van saját honlapja, mert ha egy turista beírja, hogy Budapest Acommendation, akkor az első húsz oldalon csak Booking.com-os vagy Airbnb-s szállásokat fog találni. Mindenképpen szükség van a kormányzati oldalról egy erős jogvédelemre ezeknek a nagyvállalatoknak a túlzott árazásával, egyoldalú szerződésmódosításaival szemben.

HelloVidék: Tapasztaltak-e változásokat a szálláshelykiadók a vendégek foglalási szokásaiban?

A Booking.com-on a legbiztonságosabb és legegyszerűbb fizetési mód, az Airbnb-hez hasonlóan, ahol egyébként ez kötelező feltétel, begyűjti a pénzt a vendégtől, és a házigazdának utalja a kiutalási szabályok szerint. Ha más fizetési módot használ, akkor a szállásadónak terminált vagy virtuális terminált kell használnia, ami adminisztrációval és költséggel jár, vagy a vendégtől kell kérnie a pénzt a helyszínen. Ez viszont kockázatos, mert ha a vendég nem érkezik meg, akkor a házigazda nem tudja behajtani a lemondási díjat. Emiatt a Booking.com évekkel ezelőtt nyomás alatt állt, hogy vezessék be az Airbnb-szerű fizetési módot, ami biztonságosabb a szállásadóknak. Ez már évek óta jól működik a Booking.com-on, az Airbnb-nél pedig eleve így volt. Az Airbnb-nél is voltak fizetési gondok korábban, de azok hamarabb megoldódtak, vagy nem voltak annyira feltűnőek. A Booking.com-nál egyszeri probléma volt, ami nagyon kellemetlen helyzetet teremtett, de ez nem jelenti a végét, és a rendszer továbbra is jól működik.

HelloVidék: Érezhető-e bármilyen válság, megtorpanás a szálláshelyfoglalások tekintetében az elmúlt fél évben?

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) rendelkezik a legpontosabb adatokkal a turizmusról, mert az NTAK adatbázisán keresztül napi látja a szálláshelyek teljesítményét. Fontos kiemelni, hogy nem tudunk ilyen részletesen tájékozódni, de az biztos, hogy az orosz és ukrán turisták nagyon hiányoznak. Az izraeli turisták sem érkeznek hazánkba, mert a palesztin-izraeli háború miatt nem utaznak. Főleg a budapesti piacon ők egy fontos szegmenst alkottak. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy kezdünk kilábalni az orosz-ukrán háború és az energiainfláció átgyűrűző hatásaiból.

HelloVidék: Milyen évre számítanak?

Európa lassan túljut az energiainfláció sokkján, alkalmazkodik a helyzethez, és kilábal a gazdasági visszaesésből. Ezért az emberek utazni szeretnének, utazni akarnak. Nyilván a magas repülőjegyárak és a benzinárak nem kedveznek ennek. Úgy gondoljuk, hogy a 2023-as év nem sikerült rosszul Budapesten sem, és 2024-ben is optimistán lehet tekinteni a turizmusra, makroszinten. Sok turista várható. A mi piacunkat illetően viszont egy nehezebb kérdés, mert azt látjuk, hogy a Covid alatt leépült kapacitások visszaépültek, és gyorsabb ütemben nő a kínálat, mint a kereslet a magánszálláshelyek budapesti piacán. Egyes szálláshelyek kihasználtsága nem nő, sőt inkább csökken. Tavalyi évhez képest a mi forrásaink és a KSH által közölt adatok alapján a szállásárak minimálisan stagnáltak 2022-höz mérten a mi szálláshelytípusunkban. Közben volt egy nagyfokú infláció, tehát reálértékben a budapesti házigazdák kevesebb pénzt vittek haza, mint 2022-ben. Azt látjuk, hogy a szálláshelyek száma továbbra is dinamikusan bővül Budapesten, ezért, ha szállásadók szintjére bontjuk le 2024-et, akkor ez egy igen erős, kihívásokkal teli év lesz. Budapestnek és az államnak előnyös, de az egyéni szállásadóknak nehéz a helyzet. Ennek oka lehet, hogy sok új szálloda épült, amelyek bár nem közvetlen versenytársai, de bizonyos vendégeknek több lehetőséget kínálnak. Ráadásul közelegnek az önkormányzati választások, ahol néhány politikus a belvárosi szálláshelyek kiadásának korlátozását javasolja. Mi, házigazdák, reméljük, hogy a felelős politikai erők nem akarják tönkre tenni ezt a több tízezer embernek munkát adó ágazatot, és nem vezetik be azt a 30-60 évi 90 napos nyitvatartási korlátozást, amit néha hallani. Ez nem oldaná meg a magas lakbéreket és a budapesti lakhatási válságot. Nem veszik figyelembe, hogy a budapesti lakásoknak csak egy-két százalékát használják szálláshelyként, ami alig befolyásolja a lakáspiacot. Nem veszik figyelembe azt sem, hogy vidéken, ahol kevesebb a magánszálláshely, mégis gyorsabban nőttek az albérletárak, mint Budapesten. Tehát nincs valós összefüggés a szálláshelyek száma és a budapesti albérletárak növekedése között.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)