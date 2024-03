Ilyen is ritkán látni Magyarországon: meghökkentő számokat produkált az idei síszezon

A múlt hétvégén hivatalosan is véget ért a hazai síszezon, miután február 25-én bezárt a mátraszentistváni, és a normafai sípark. Az idei rendkívül enyhe időjárás nehéz helyzetbe hozta a hazai síterepeket. A legtöbb helyen csak a hóágyúzható síterepeinken lehetett síelni. Gutbrod Rezső a visegrádi Nagyvillám Sípálya üzemeltetője a HelloVidék megkeresésére elmondta, hogy bár jó előjelekkel indult a síszezon, ám az enyhe február végül végleg megpecsételte az idényt.

Eplény után a múlt hétvégén Mátraszentistvánban is véget ért a síszezon. A sípálya ugyanakkor egy kiskaput még hagyott, amennyiben március közepéig, vélhetően a március 15-i hosszú hétvégéig, nagyobb mennyiségű havazás köszönt be, akkor újra kinyit.

A sielok.hu által gyűjtött hójelentés adatok alapján semmi okunk sincs az örömre, mivel a 16 hazai síterep közül idén csak 4 volt nyitva. A legtöbb ideig Mátraszentistván 73 nappal, és Eplény 72 nappal. Sátoraljaújhely, és Visegrád jócskán elmaradt a fent említett két parkokhoz képest. Előbbi 32 napot, míg utóbbi csak 28 napig volt nyitva. Érdekesség, de a tavalyi évhez hasonlóan ugyanez a négy sípálya volt hasonlóan nyitva Bánkúttal kiegészülve, igaz utóbbi csak 19 napot üzemelt. Az utóbbi évek enyhe időjárása közül legútóbb a 2016/2017-es szezon volt az ami kiemelkedőnek volt mondható, akkor összesen 10 síterep üzemelt.

Decemberben ígéretesen indult itthon a szezon, de sajnos az extrém meleg február miatt hamar véget is ért

- mondta lapunk megkeresésére Wesselényi Andrea.

A Síelők.hu főszerkesztője szerint nagy csapás volt a hazai síterepeknek, hogy a hosszúra nyúlt téli szünetet sem tavaly, sem idén nem tudták kihasználni az enyhe idő miatt. Wesselényi Andrea a HelloVidéknek azt is elmondta, hogy az idei szezonban nem emeltek árat a hazai síterepek, utoljára tavaly volt csak áremelés, éppen az energiaárak növekedése miatt.

Felemásan alakult az idei síszezon

Jó előjelekkel indult a síszezon Visegrádon, decemberben kétszer is havazott, és természetes hóval 4 napot üzemelni is tudtunk - mondta lapunknak Gutbrod Rezső. A visegrádi Nagyvillám Sípálya üzemeltetője szerint viszont a karácsonyi időszak ismét enyheséggel köszöntött be, ahogy az utóbbi években is, de január elején megjött az igazi hideg, és hóágyúzással fel tudták vastagítani a hóréteget főbb pályáikon, és elkezdődhetett az igazi síszezon

24 nap üzemelés után, február elején, szokatlanul enyhe idő köszöntött be, sajnos viharos széllel. A hókészítő rendszerük kapacitása nem elegendő jelenleg, hogy kellően vastag réteget képezzünk a pályákon, így mi hamarosan bezárásra kényszerültünk. A hideg pedig azóta sem jött vissza, ezért rekord meleg februárral zárult nálunk a síszezon, de a műanyag borítású tanpályáinkon még folynak az oktatások

- mondta a HelloVidéknek Gutbrod Rezső.

A sípálya üzemeltetője lapunknak azt is elmondta, hogy már szeptember végén elindulnak náluk az oktatások, és az egyre gyengébb teleken, egyre többször mentik meg a működésüket.

A nagyközönség azonban szeret a havon siklani, így a műanyag borítású tanpályákat csak oktatási céllal használjuk, de például a gyerekek annak is örülnek. Nagy előnye még ezeknek a pályáknak az, hogy nem városi környezeteben, hanem tiszta levegőn, és gyönyörű környezetben, igazi sípályán lehet az első lépéseket nálunk megtenni

- tette hozzá.

Az enyhe időjárás értelemszerűen nem tett jót, jelentősen csökkent a látogatottság. A környezetből hiányzó hó, már nem vonz annyi embert Visegrádra, de az síoktatának, és kölcsönzésnek köszönhetően még így sikerült jó eredményeket produkálni a visegrádi Nagyvillám Sípályának.

Betett az energiaválság

Az elszálló infláció, és magas energiaárak természetesen érzékenyen érintették ezt az ágazatot is, ennek ellenére a visegrádi sípályán sikerült kordában tartani az árakat.

Árainkat az infláció ellenére nem emeltük idén, reméltük, hogy ezzel több látogatót tudunk megnyerni

- hívta fel a figyelmet meg Gutbrod Rezső.

A pálya üzemeltetője szerint az áram már tavaly is többszörösébe került, idén pedig a vezetékes viz ára emelkedett meg jelentősen. Éppen ezért decemberben úgy döntöttek, hogy nem hóágyúzzák a pályákat, mert úgyis nagyrészt elolvadt a gyártott hó az utóbbi években, ez jó döntésnek bizonyult.

A jövőben fejleszteni kívánjuk a hópótló kapacitásunkat, mert a vastagabb hóréteggel, jobban átvészelnénk a rövidebb enyhe időszakokat, és így a sok helyen meglévő síszünetben, versenyképes hazai ajánlatot tudnánk tenni az iskoláknak

- zárta lapunknak.

Címlapkép: Getty Images