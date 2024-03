Kiderült, melyik régióba költözne most a legtöbb magyar: ennyibe kerül itt az otthonteremtés

Közép-Dunántúl keresett lokáció az otthonteremtők körében. Komárom-Esztergom vármegye kedvező négyzetméterárakat, a Fejér vármegyei települések központi elhelyezkedést és fejlett infrastruktúrát, Veszprém vármegye pedig kiváló Falusi CSOK-os lehetőségeket tartogat. A régiós adatok alapján az otthonteremtés vármegyétől függően 350-610 ezer forintos átlagos négyzetméteráron valósítható meg a területen a Duna House szakértői szerint.

Magyarország nyolc tervezési-statisztikai régiója közül Közép-Dunántúl tekinthető a harmadik legfejlettebb régiónak. A Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyéből álló, királyi régiónak is nevezett terület központja Székesfehérvár. A régió történelmi jelentőségén túl színes domborzatának és kimagasló gazdaságának köszönhetően is vonzó lokációnak számít az otthonteremtők körében.

Az ingatlanközvetítő országos tranzakciós adatai is alátámasztják a terület népszerűségét, ugyanis annak ellenére, hogy a 2022-es ingatlanforgalomnál 18%-kal kevesebb otthon cserélt gazdát a régió településein, a fővárost és Pest vármegyét leszámítva, Dél-Dunántúl után a közép-dunántúli régió vármegyéiben zárult a legtöbb ingatlaneladás a 2023-as év folyamán

– kezdte Benedikt Károly, az ingatlanközvetítő PR és elemzési vezetője.

Veszprém vármegye a legköltségesebb

A 2023-as évre vonatkozó, regionális ingatlanértékesítési adatok elemzése során egyértelműen megállapítható, hogy Veszprém vármegye a legköltségesebb lokáció, ha a közép-dunántúli régión belüli otthonteremtés a cél. Számottevő áremelkedést követően 618 ezer forintos átlagos négyzetméterárral zárta a tavalyi évet a vármegye, ahol az átlagos ingatlanérték 44 millióról 52 millió forintra nőtt, ugyanakkor ezért az összegért 8 négyzetméterrel kisebb, átlagosan 84 négyzetméteres otthonokat szerezhettek itt a vevők. A vármegyei átlag magas négyzetméterárait javában a Balaton-parti települések túlárazottsága okozza, itt a tulajdonosok a hirdetési folyamat során kevésbé hajlanak az árcsökkentésre, és konkrét vételi ajánlat esetén sem szívesen engednek a vevői alkunak, amelynek következtében megemelkedett az ingatlanok értékesítési ideje a területen.

Az érdeklődés már beindult, a csökkenő kamatpálya és a megújult állami támogatások egyértelműen éreztetik hatásukat. A jó idő közeledtével pedig vélhetően már a tranzakciószámok tekintetében is beköszönt a változás, az előző évhez mérten 10-20%-os tranzakciószám-emelkedésre lehet majd számítani a Balaton északi partján

– emelte ki a szakértő. A megújult Falusi CSOK elérhetősége is markánsan befolyásolhatja majd a térség ingatlanpiacát, ugyanis Veszprém vármegyében található a hetedik legtöbb, 195 preferált kistelepülés, köztük jó pár a magyar tenger vonzáskörzetében.

Fejér infrastruktúrája a legkiemelkedőbb

A régiót alkotó három vármegye közül infrastruktúráját, gazdaságát tekintve Fejér vármegye a legkiemelkedőbb, mégis a vármegyei átlagos négyzetméterár alapján Veszprém vármegyénél megfizethetőbb alternatívát nyújt a letelepedésre. A franchise értékesítési adatai szerint 2023-ban 386 ezer forint volt az átlag Fejér vármegyében, az ingatlanra fordított összeg 30,4 millió forint volt, amelyért megközelítőleg 80 négyzetméteres otthonokat kaphattak a vevők. Az ingatlanközvetítő adatai szerint az ingatlanvásárlók körében a legkeresettebb a vármegyeszékhely, amely után a soron következő Dunaújváros, de népszerű volt még az állandó lakhatást keresők körében a Velencei-tó környéke, Velence és Gárdony is.

Székesfehérvár mind az elérhető munkahelyek, mind a színvonalas oktatás elérhetősége miatt kedvelt területnek számít a vármegyén belül, míg a Velencei-tó vonzáskörzete az elmúlt években egyre inkább fővárosi agglomerációvá kezd átalakulni. A tiszta levegő és a tér vonzza a városokból kiköltöző családokat a területre, innen a Budapestre ingázás a vasútnak és az autópályának köszönhetően könnyedén és gyorsan megoldható

– hangsúlyozta Benedikt Károly.

A megújult otthonteremtési támogatások hatására kifejezetten erősen indította az évet a hazai, azon belül pedig a Fejér vármegyei ingatlanpiac is, ahol az ingatlanmegtekintések aránya 20-30%-kal emelkedett. Az állami támogatások közül a CSOK Plusz szinte minden tranzakcióban megjelenik, hiszen vagy a támogatás segítségével keresnek új otthont az érdeklődők, de gyakran előfordul, hogy az ügyfél CSOK Plusszal vásárló családnak adta el régi ingatlanát, és a befolyt összegből keres magának másik ingatlant. A Falusi CSOK-ra már kevesebb hangsúly kerül a területen, ugyanis Fejér vármegye kínálja a hetedik legkevesebb Falusi CSOK-os települést. 62 preferált kistelepülés tartozik ide, közülük a vármegyeszékhely közelében található Seregélyes, Zámoly és Pátka szerepe értékelődhet fel a támogatás hatására, továbbá a Balaton közelében található Lepsény népszerűségét erősítheti a Falusi CSOK-os érintettség.

Komárom-Esztergom a legolcsóbb

Szintén pénztárcabarát megoldást jelenthet, ha a régióban letelepedő ügyfél Komárom-Esztergom vármegyét választja, ugyanis ez a terület mutatja a legalacsonyabb, 350 ezer Ft-os vármegyei átlagos négyzetméterárat. Aki a CSOK Plusz segítségével teremtene családjának otthont, az számos ingatlan közül választhat, ugyanakkor a Falusi CSOK terén jóval szűkebb a paletta, ugyanis vármegyei szinten a második legkevesebb, 50 preferált kistelepülés található Komárom-Esztergom határain belül. Ebben a vármegyében még 30 millió forint alatt is kivitelezhető az otthonteremtés, átlagosan 27,8 millió forintot költenek a vevők, átlagosan 79 négyzetméter nagyságú ingatlanokra.

Milyen árak jellemzik a városokat?

Ahogy a fenti vármegyéknél, úgy Komárom-Esztergom vármegye esetében is igaz, hogy a legtöbb ingatlan, a vármegyében értékesített otthonok több, mint negyede, 27%-a a vármegyeszékhelyen cserélt tulajdonost. A nagymúltú bányaváros ingatlanpiacát a 400 ezer forintot kevéssel meghaladó átlagos négyzetméterár jellemzi, átlagosan 27,3 millió forintból is megoldható a településen az otthonteremtés. Az átlagosan 68 négyzetméter alapterületű, értékesített ingatlanok fele téglaépítésű lakás, amelyekhez 454 ezer forintos átlagos négyzetméteráron juthattak a vevők, de kelendőek voltak a panellakások (442 ezer Ft/m2) és a családi házak is a Tatabányán, amelyekért átlagosan 330 ezer forintot adtak négyzetméterenként a vásárlók. Keresett lokáció a vármegyén belül Esztergom is, ahol 438 ezer forintos átlagos négyzetméterárral találkozhatunk, az ingatlanra költött összeg azonban a településen csaknem eléri a 31 millió forintot is, ami 70 négyzetméter alapterületű életteret jelent az ide költözők számára.

