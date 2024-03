Titkolják, mit terveznek a Balatonnal: kész az új vízparti gigaterv, komoly változások jöhetnek

Pár hete jelentették be, hogy elkészült a régi Balaton-törvényt felváltó Vízparti Terv tervezete. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a vízparti települések polgármestereinek három tájékoztató találkozót is meghirdetett, egy érdeklődő zamárdi civil egyesület viszont azt a választ kapta a tárca illetékeseitől, hogy „az anyagok sem a kormány, sem az Építési és Közlekedési Minisztérium álláspontját nem tükrözik, és nem nyilvánosak” – írja a 24.hu. Akkor most van vagy nincs új Vízparti Terv, vagy?

Február közepén jelentették be, hogy elkészült a régi Balaton-törvényt felváltó Vízparti Terv, amelyre állítólag már nagy szükség van a tó környéki rehabilitációs tervek miatt. A következő hetekben - közölték korábban- az Építési és Közlekedési Minisztérium három Balaton körüli helyszínen (Balatonfüreden és Keszthelyen) is tájékoztatja az érintett önkormányzatok vezetőit és szakembereit a készülő Vízparti Tervről. A meghívók szerint ezeken a rendezvényeken ismertették/ismertetik az új szabályozási koncepciót, és át is adják minden érintett település vezetőjének a saját Vízparti Tervének tervezetét. Ahogy a Facebookon megjelent posztból is kitűnik (cikkünk alatt) a Szívügyünk Zamárdi Egyesület a Zamárdit érintő tervezetet próbálta meg kikérni a település vezetésétől. A főépítész válasza (ld. alább) szerint az ÉKM területi tervezésért és építésügyi igazgatásért felelős helyettes államtitkársága valóban megküldte szakmai egyeztetés céljából az önkormányzatnak az előkészítés alatt álló tervezetet, de azt nem adhatják ki az egyesületnek, a helyettes államtitkárság ugyanis ezt megtiltotta. Felhívom a figyelmét, hogy az anyagok sem a kormány, sem az Építési és Közlekedési Minisztérium álláspontját nem tükrözik, és nem nyilvánosak – áll a Vízparti Terv kísérő levelében. A 24.hu megkereste a minisztériumot, hogy megtudja, miként lehetséges, hogy a kiküldött tervezet még a minisztérium álláspontját sem tükrözi, választ azonban egyelőre nem kaptak. Címlapkép: Getty Images