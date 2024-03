Rengeteg magyar nő tűnt el Szegedről: ezt nem lehet tovább titkolni, minden egy irányba mutat

2015-ig a város mindvégig tudta növelni lakosságát, azóta viszont rohamtempóban csökken. 2024-re, egy év alatt újabb 1201 polgárral lett kevesebb a megyeszékhely, amellyel egy súlyos mérföldkövet lépett át a város: 156 051-en élnek Szegeden, ami 10 163-al kevesebb, mint 9 éve - írta meg a szegedma.hu.

Ahogy a portál írja, a Belügyminisztérium honlapján minden évben közzéteszik a települések állandó lakosainak számát, de rendelkezésre áll egy felhasználóbarát oldal is, amelyen böngészhetők a települések és diagramokkal is szolgálnak a változásról.

Kiemelik, hogy Szeged lakosságának csúcsa még 1994-ben volt, 174 ezer 987 fővel, de akkor még Algyő is a megyeszékhelyhez tartozott. 1994 óta kezdett el csökkenni a lakosság, azonban a 21. század elején sikerült fordítani a folyamaton, Szeged egyre több embert vonzott be, egészen 2015-ig, amikor 166 ezer 214 polgárral elérte e századi csúcsát a város, majd jött és azóta is tart a mélyrepülés.

Címlapkép: Getty Images