Nagyon kevés a klasszikus ügyvéd? Nincs mese, mindenhez érteniük kell a vidéki irodáknak

Az ügyvédi pályán való elindulás sem olyan egyszerű, ha valaki nem tud külső anyagi támogatást kapni. Az egyetem utáni első 3 évben ügyvédjelöltként a végzettségnek megfelelő garantált bérminimummal lehet számolni, és a jogi szakvizsga letétele után a saját praxis elkezdéséhez is alaphangon fél-1 millió forint kezdő tőke szükséges. A stabil és jól fizető ügyfélkör kialakítása több év kemény és szorgalmas munkájába és évekbe is kerül.

A jogi egyetem és ügyvédi pálya már évtizedek óta mindig a legnépszerűbb képzések között helyezkedik el a felvételi listán. Mindig a top10 megjelölt szak között található meg, folyamatosan rendkívül nagy az érdeklődés a pálya iránt. Bekerülni és elvégezni viszont nem a legegyszerűbb, de ha valakinek jogi diplomája lesz biztosan jó alappal indul a munkaerőpiacon. Részben sokan pont emiatt választják ezt a diplomát. Sokak számára azonban a köztudatban lévő magas fizetések vonzóak, a Pénzcentrum által évente végzett szakma kutatásból is rendre az derül ki, hogy az emberek igen jól fizető, sőt túlfizetett szakmának tartják az ügyvédi hivatást. De vajon tényleg így van ez?

Dr. Havasi Dezsővel a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével a portál beszélt magáról az ügyvédi pályáról, hogy milyen lehetősége van a fiatal generációnak és milyen kezdőtőkével kell számolni, ha valaki ezen a pályán szeretne sikeres lenni és valóban szép fizetést magáénak tudni.

Az ügyvédi pályán is szakosodás van. Nagyon kevés a klasszikus ügyvéd. Az ilyen irodák is inkább a kisvárosokban jellemzőek, hogy mindennel kell foglalkozni, tehát büntetőjoggal, polgárjoggal stb.

- kezdte a kamara elnöke a témát és kifejtette, hogy pont emiatt

sokakban már az egyetem alatt óhatatlanul kialakul, hogy melyik területet érzi magához közelebbnek. És ezért egyre inkább különválik, hogy valaki inkább a büntetővédelem irányába próbál menni, a másik pedig a civilisztika, tehát a polgárjog, adott esetben munkajog, vagy pénzügyi jog területén, és ez egyben meghatározza azt az orientációját is, hogy milyen ügyvédi irodák után nézzen, ahol esetleg őt föl tudják venni

- tette hozzá.

Nem könnyű a pályakezdők helyzete

Mindenképp kijelenthető, hogy ha egy olyan kezdő ügyvéd esetét vizsgáljuk, aki a családjában nincsen már eleve egy praxis és átlagos anyagi színvonalból (esetleg még rosszabb anyagi helyzetből) érkezik nem igen van könnyű dolga az ügyvédé válás elindulásában. A kamara elnöke elmondta, hogy

A tapasztalat az, hogy sajnos sok lemondással jár és időigényes az ügyvédi pálya is és ennek inkább a családalapítás látja a kárát. Ha valaki komolyan karriert akar építeni, akkor nagyon sok helyen ott kell lenni, tehát ismeretségre kell szert tenni. Sok ügyet elvállalni és nagyon jól ellátni, ezzel fölhívni magára a figyelmet. Akár egy tárgyaláson, ha az ellenfél ügyfele látja, hogy milyen jól ellátta más ügyét, legközelebb oda fog menni. Nem etikus a túlzó önreklámozás, a saját weboldal szerkesztésének is szigorú szabályai vannak, hogy mit írhat magáról egy iroda, de szorgalommal és eredményességgel mindenképp fel lehet hívni magára a figyelmet. Azt a bíró is megjegyzi, találkozik egy tehetséges fiatal ügyvéddel. Ezek nagyon sokat számítanak. Nyitottság, szorgalom empatikus képesség mind kellenek e szép hivatáshoz eredményes teljesítéséhez

– fejtette ki az elnök. Ahogy fentebb már esett szó erről jogi diplomával igencsak sok helyre el lehet helyezkedni, mi arra voltunk kíváncsiak, hogyha valaki kezdő ügyvédként, vagy ügyvédjelöltként nem ügyvédi irodához megy, hanem mondjuk ügyészségre vagy valamilyen minisztériuma esetleg, akkor ott is hasonló fizetésre számíthatnak-e, mint egy ügyvédi irodánál. Erre Dr. Havasi Dezső elmondta, hogy

mind az ügyészségen, mind az állami szférában meghatározott állami illetményrendszer van. És ugyanígy az állami szférában is megvannak a különböző előadó, főelőadó stb. bérskála

- ismertette a kamara elnöke.

