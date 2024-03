Gigarazziát tartott a Nébih: üzleteket és piacokat ellenőriztek

A tavalyihoz képest több büntetést szabott ki és több terméket hívott vissza a hagyományos tavaszi szezonális élelmiszerbiztonsági-ellenőrzése során a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – mondta az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Nobilis Márton a szezon végéig tartó ellenőrzés részeredményeiről szólva elmondta, az akció első szakaszában eddig 1117 helyen végeztek ellenőrzést, ebből 688 helyen a kereskedelemben, nagyrészt üzletekben és piacokon.

Egy kicsivel rosszabbak lettek a számok, mint korábban, ez valószínűleg annak a kereskedői viselkedésnek köszönhető, amivel megpróbálják a fogyasztás visszaesése miatt kiesett nyereséget visszapótolni

– ismertette az államtitkár.

Felhívta a figyelmet arra, az ágazat szereplőinek a nehezebb helyzetük ellenére is be kell tartani az élelmiszerbiztonsági-szabályokat, annak érdekében, hogy a magyar családok asztalára továbbra is ellenőrzött forrásból származó, jó minőségű élelmiszer kerüljön.

Magyarország képes jó minőségű élelmiszert előállítani, és ebben az időszakban is figyelni kell arra, hogy a kereskedők betartsák a szabályokat

– hangsúlyozta az államtitkár.

