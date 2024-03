Nehéz helyzetben a vidéki futárok: nincs mese, ezt a változást nem ússzák meg

A KATA adózás változása, mint egy váratlan vihar, keresztül-kasul húzta meg az ételkiszállítási szektor költségstruktúráját. A változások a futárok bevételeit erősen érintették, amelyhez alkalmazkodniuk kellett. A foodora és Wolt képviselőivel folytatott beszélgetéseink során arra kerestük a választ, hogy a kedvezményes adózási forma megszűnése óta hogyan alakult a futárok létszáma, milyen mértékben emelkedtek a kiszállítási díjak az infláció és egyéb gazdasági tényezők nyomán, valamint, hogy az elmúlt év folyamán észleltek-e változást a fogyasztói rendelési szokásokban.

HelloVidék:Hogyan befolyásolta a KATA adózás változása/eltörlése az ételkiszállítási szolgáltatások költségstruktúráját?

Foodora: A foodora futárpartnereit súlyosan érintette a változás. Körükben a KATA után a legnépszerűbb alternatívává az átalányadózás vált, ami azonban megnövekedett könyvelői terhet és élethelyzettől függően megnövekedett adóterhet is jelent. Az így keletkezett kiadásokat akkor 18%-os díjemeléssel kompenzáltuk, amellyel többet emeltünk, mint az akkor keletkezett többletadók összege.

Wolt: A KATA eltörlése nyilvánvalóan jelentős többletköltséget okozott a futároknak. Ez kormányzati döntés következménye, amelyre semmilyen hatásunk nincs. Ugyanez vonatkozik egyébként az infláció és általános gazdasági körülmények okozta növekvő termék- és szolgáltatás árakra is - ezeket nem mi irányítjuk és alkalmazkodnunk kell hozzá. Futár partnereink nem munkavállalók a Woltnál, hanem szolgáltatási szerződéssel szállító partnerek. Azt nem tudjuk megállapítani, kik szállítanak főállás jelleggel és kik nem, viszont bizonyos számok (havi teljesített kiszállítás, havi aktívan eltöltött óra a platformon) valamelyest jelzik ezt. Azok számára, akik főállás jelleggel szállítanak, az adóterhek csökkentése érdekében 65.000 forintos bónusz érhető el minden hónapban.

HelloVidék:Hogyan alkalmazkodtak a munkaerőpiaci változásokhoz az elmúlt időszakban? Csökkent vagy nőtt a futárállományi létszám a Kata változása óta?

Foodora: A velünk szerződött összes futárpartnerrel megbízásos alapon működünk együtt, a foodora futárpartnerei egyéni vállalkozók, vagy diákszövetkezeten keresztül érkező diákok. Jelenleg 4000 aktív futárpartnerrel dolgozunk együtt, ez a szám a KATA változtatása óta nem változott érdemben. A megrendeléseket teljesítő futárok számát algoritmusaink szabályozzák, és úgy látjuk, hogy így tudjuk stabilan lefedni az operációt, és közben a futárpartnereink számára is megfelelő mennyiségű kiszállítást biztosítani. A futárkodás rugalmasságából és az egyéni élethelyzetekből fakadóan fluktuáció mindig van, ezért mindig szívesen várjuk azokat, akik kipróbálnák, akár rövid, akár hosszú távon.

Wolt: A KATA eltörlésének idején némileg csökkent a létszám, azóta azonban folyamatosan nő - míg 2023 januárjában körülbelül 5000 havi szinten aktív futár partner tartozott a hálózatunkhoz, addig ma már több mint 8000.

Milyen mértékben növekedtek az ételkiszállítási árak az elmúlt évben? Milyen módon változtatták meg bérezési politikájukat az elmúlt időszakban az infláció és más gazdasági tényezők hatására?

Foodora: A foodora számára kiemelten fontos, hogy megfizethető kényelmi szolgáltatást nyújtson, ezért az ételkiszállítási árakat is folyamatosan felülvizsgáljuk. Legutóbb átlagosan 16%-kal csökkentettük a kiszállítás díjait 2023. novemberében, a fővárosban. Ezenfelül a pár hónapja indított foodora PRO szolgáltatásunk is pénztárcakímélő megoldást nyújt a gyakran vásárlóknak, akik bárhányszor rendelhetnek házhoz ingyenes kiszállítással. Így a PRO szolgáltatás havidíja akár kettő rendelés esetében is megtérül. Futárpartnereink egységes díjtábla szerint, teljesített műszakok és címek után, egyéni teljesítmény alapján kapnak díjazást. A kialakított műszakok és azok teljesítésének díjazása egy tervezhetőbb, stabil partneri viszony kialakítása miatt szükséges. Az egyéni teljesítmények azonban nagyon sok mindentől függnek, ezért mi magunk sem számolunk átlaggal: a város, az évszak, a terepviszonyok, az időjárás külső tényezői mellett a futárpartner járműve is befolyásolja az egy hónapra számolt díjazást.

Wolt: Az utóbbi időszak kiszámíthatatlanabb gazdasági körülményei és a növekvő költségek miatt a vendéglátóhelyek nagy része áremelésre kényszerült, ez alól a Wolton keresztül házhozszállítást kínáló éttermek sem jelentenek kivételt. A Woltnál nem egységes kiszállítási díjat alkalmazunk, hanem távolság szerint alakulnak a díjaink, ezen 2022 nyara óta nem változtattunk.

HelloVidék: Tapasztaltak-e változásokat a fogyasztói rendelési szokásokban az elmúlt egy évben? A fővároson kívül mely régiókban veszik leginkább igénybe szolgáltatásaikat?

Foodora: Nem tapasztaltunk számottevő változást a fogyasztói szokásokban. A foodora márkanév bevezetésével is töretlen maradt a foodora népszerűsége, amely már egy hónappal a márkaváltás után a legismertebb ételkiszállítóvá vált Magyarországon. Büszkék vagyunk rá, hogy márkánk ismertsége, valamint népszerűsége között nincsen számottevő különbség a főváros és vidék között. A kezdetektől fogva célunk volt a Budapesten kívüli régiók vásárlóinak kiszolgálása is, és mára több mint 1000 településről érhető el a foodora szolgáltatása. Az ételrendelés abszolút értelemben - a főváros népsűrűségéből adódóan - Budapesten a legnépszerűbb, de hasonló melegétel rendelési tendenciákat figyelünk meg a megyeszékhelyeken és vidéki nagyvárosokban is. A nagy városok közül Győr, Pécs, Debrecen és Szeged is foodorázik, és ezekben a városokban egyre népszerűbb az online bevásárlás is. Foodora market boltjainkkal a kis és nagybevásárlásokra kínálunk kényelmes alternatívát, átlagosan 30 perc alatti kiszállítással.

Wolt: Egyértelműen tapasztaljuk, hogy vásárlóink keresik a kedvezményes ajánlatokat. Immár több mint egy éve indítottuk el előfizetési rendszerünket, a Wolt+-t, amely részeként egy bizonyos havi (1490 Ft) vagy éves (13.900 Ft) díj ellenében a Wolton található éttermek és üzletek körülbelül 80%-ból díjmentes kiszállítással rendelhetnek vásárlóink. A Wolt+ kezdetben csak Budapesten volt elérhető, de akkora népszerűségnek örvend, hogy immár minden városban megtalálhatják vásárlóink, ahol jelen vagyunk. Immár több mint 60 városban vagyunk jelen, ebből 30-at a tavalyi évben nyitottunk meg és idén is ambíciózus terveink vannak a növekedés terén. Budapesten és az egyetemvárosokban (Debrecen, Pécs, Szeged) különösen nagy a kereslet, de a kisebb lélekszámú településeken (pl. Baja) is szép számokat produkálunk.

Címlapkép: Getty Images

