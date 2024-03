Örülhetnek a halak szerelmesei? Nem emeltek még idén árat a kereskedők

Karácsony után húsvétkor fogy a legtöbb hal a boltokban. A kaposvári nagypiacon is szépen fogyott a ponty, a legtöbben nagypénteken halászlevet főznek, illetve sütve fogyasztják a halszeleteket - írja a Somogy Vármegyei Hírportál.

A karácsony mellett a húsvét az az ünnep, amikor nagyobb mennyiségben vásárolnak halat

- mondta Kovács Csaba, az egyik kaposvári halbolt tulajdonosa.

A ponty a sláger most is, tisztított patkószeletei kilónként 3750 forintba kerülnek. A második legnépszerűbbek a harcsafélék, de a tengeri halak, herkentyűk is kelendőek

- tette hozzá, de kiemelte azt is, hogy bőséges a halastavak kínálata és üzletében tavalyi áron kínálja a halakat.

A somogyi telelő tavakból hetek óta szolgálják ki a kereskedőket. Németh István, a Tógazda Zrt. ügyvezetője a lapnak elmondta:

a halárak nem emelkedtek idén, s a hazai piac mellett a környező országokba is szállítanak. Busa utazik Szerbiába, ponty, süllő, csuka Ausztriába, Romániába, Olaszországba és Lengyelországba.

