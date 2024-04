Így gazdagodhatnánk meg a leggyorsabban? Boldog-boldogtalan most ilyen bizniszt épít

"A Covid-járvány visszaszorulása után a másodpiaci termékek piaca iszonyúan elkezdett erősödni. Nem véletlen, hogy most a világban boldog-boldogtalan Marketplace modellen alapuló bizniszt épít" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Várkonyi Balázs. A Vatera.hu és a Jófogás.hu vezérigazgatójával a magyarországi e-kereskedelem jelenéről és jövőjéről beszélgettünk, ahol szóba került többek között az Extreme Digital-eMAG-tól való távozásának az okai, a poszt-kovid utáni nagy lehetőségek kiaknázása, de beszélgettünk a Temu hódításáról, és a kötelező postai szállítás bevezetéséről is.

A tavalyi év végén sokakat meglepett, Várkonyi Balázs, A Vatera.hu és a Jófogás.hu vezérigazgatója kivonult az eMAG-ból. A Pénzcentrumnak elmondta az okokat is:

A döntésünk mögött számos tényező állt, és ezek között sok apró részlet is szerepet játszott. Bár kívülről ez váratlannak tűnhetett, abból a szempontból nem volt az, hogy az Extreme Digitallal már a kezdetek óta egy exitstratégiát építgettünk. Ez persze nem azt jelentette, hogy az Edigitalt rögtön eladásra szántuk, de mindig is tervünk volt a céget olyan állapotba felfejleszteni, hogy az a nemzetközi befektetők érdeklődését is felkeltse. Mostanra már eléggé látszik, hogy az elektronikai kereskedelemben is egyre nagyobb hatással vannak itthon is nagy multik, kisebb magyar cégként azért nehéz lett volna egy ilyen jellegű versenyt tőkével bírni. Az Extreme Digitallal tehát eleve úgy kerestünk partnert, hogy az majd idővel fel is vásárolja a céget. Ez a partnerünk lett az eMAG-csoport, amellyel már a szerződéskötéskor arról volt szó, hogy mi, az Extreme Digital tulajdonosai ebből egyszer kiszállunk. Ez pedig tavaly lett esedékes.

Ahogy az interjúban is elhangzik, Magyarországon még mindig óriási kiaknázatlan lehetőségek rejlenek az e-kereskedelemben.

Ezen belül a C2C, azaz a fogyasztók közötti kereskedelemben pedig még nagyobb lehetőségeket látok. Az elmúlt évek történései ugyanis ha lehet, még árérzékenyebbé tették a vásárlókat, ezt pedig egy jó online piactér ki tudja aknázni. Napjainkban, egy pénzügyi válság helyzetben vásárlások az átlagos kosárértéke csökkent, a műszaki kategória például jelentősen esett, míg a C2C szektor 20-40 százalékot nőtt tavaly az előtti évhez, és ez a mértékű növekedés idén is folytatódni fog. Ehhez képest Magyarországon ez a típusú marketplace-ek eléggé alulreprezentáltak, bár vannak kisebb-nagyobb szereplők, akik ebben nagyon ügyesek.

- tette hozzá a szakember.

