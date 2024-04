Nyereséges lehetett az ünnepi szezon: de mi lesz a magyarok különleges húscsemegéjével?

Hiába vannak túl egy erős húsvéton, a hazai bárány-ágazat hosszútávú problémái nem múltak el: a munkaerőhiány, a generációváltás gondja, és a megoldatlan fejlesztések beárnyékolják az idei ünnepi szezon jó híreit is. Az Agrárszektor cikkét szemléztük:

Idén szerencsés csillagállás alakult ki a bárányexport piacán, hiszen a március végi húsvét és a jelenleg is tartó, április 9-én véget érő ramadán együttes hatása fokozott keresletet jelentett a juhtartók számára - írta az Agrárszektor.

Ahogy a lap megjegyezte, a keresztény hagyományok miatt régóta nagy vevőnek számító Olaszország mellé az utóbbi években csatlakozó európai muszlim népesség együttes igényei eddig nem látott magas szintre tornázták fel a bárány árát:

Az élő bárány átvételi ára a 20-24 kilogrammos súlykategóriában 2000 forint körül alakul, ez az állat súlyának növekedésével nagyjából 50 forintot csökken

– mondta el az Agrárszektornak Holló Mátyás családi gazdálkodó. Az ismert juhtartó, aki az Agrárszektor Év Állattenyésztője díjának jelöltje is volt korábban, hozzátette: az élőbárány súlyából természetesen leszámolják a súlyveszteséget, amely 12 százalék, és így a teljes súly 88 százalékáért fizetnek ennyit.

A pillanatnyi piaci helyzetet értékelve Kiss György, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség termelési alelnöke is hasonlóan látja a helyzetet. A szakember az Agrárszektornak elmondta: a bárány árával kétségkívül elégedettek lehetnek most a termelők. Egy 22 kilós bárány esetében most 5-6 ezer forinttal többet kapnak a gazdák, mint egy évvel ezelőtt. Kijelentette:

Ez 25-30 százalékos árnövekedés, amellyel valóban elégedettek lehetnek az ágazati szereplők.

A jó piaci helyzetet azonban a még 2022-ből adódó takarmányozási problémák és az ennek nyomán bennragadt, kis súlyú bárányok nagy aránya miatt nem minden szereplő tudta kihasználni, akik ráadásul a mindmáig elmaradt támogatás-kifizetések miatt sok esetben cash-flow problémákkal is küszködnek.

Az ágazat hosszútávú problémái azonban sem múltak el: a munkaerőhiány, a generációváltás gondja, és a megoldatlan fejlesztések beárnyékolják az idei ünnepi szezon jó híreit is.

Címlapkép: Getty Images