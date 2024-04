Ez volt az elmúlt 5 év legbűnösebb éve? Rengeteg ilyen bűncselekményt követnek el Magyarországon

Bár több súlyosabb bűncselekmény száma csökkent 2022-2023 között Magyarországon, a csalások és lopások száma annyira kilőtt, hogy összességében 2018 óta nem történt annyira sok bűntett az országban, mint a tavalyi évben. Igaz ez mindannak ellenében, hogy az emberölések, az emberölési kísérletek, a közúti balesetek okozása, de még az orgazdaság is jelentősen visszaesett. A KSH a Belügyminisztérium és a Legfőbb Ügyészség adatai alapján néhány napja közölte a 2023-ra vonatkozó országos statisztikákat, ezeket mutatta be a Pénzcentrum.

Ahogy a portál írja, 2018 óta nem történt annyi regisztrált bűncselekmény Magyarországon, mint amennyi történt 2023-ban – derült ki a KSH frissen összesített bűnügyi statisztikáiból (forrás: Belügyminisztérium, Legfőbb Ügyészség). A növekmény ráadásul egy év alatt is jelentős, 2022-2023 között összesen 6,2 százalékkal emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma hazánkban. A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy míg 2022-ben összesen 167 774 regisztrált bűncselekmény történt idehaza, addig 2023-ban 178 172. Ez azt is jelenti, hogy a tavalyi évben majd 10 500-al (10398) több bűncselekményt követtek el, mint az azt megelőző évben.

Az adatokat elemezve érdemes megemlíteni, hogy a nyilvántartott bűncselekmények közül összességében a legtöbben csökkent az elkövetések száma, viszont bizonyos területeken kiugróan magas volt az elkövetések száma 2023-ban. Hogy egészen pontosak legyünk, a KSH statisztikái összesen 20 regisztrált bűncselekménytípust vonultat fel, ebből pedig összesen 14-ben volt csökkenés, és csupán 6-ban emelkedés. Ráadásul ebből a 6-ból 3 bűncselekménytípus esetében a növekedés alig vagy meg sem haladta az 1 százalékot. Ilyenek voltak: a tartási kötelezettség elmulasztása, a kapcsolati erőszak vagy éppen a rablások.

Hiába azonban több területen a csökkenés, egy főre számolva a bűncselekmények száma arányaiban is emelkedett Magyarországon. Míg 2022-ben százezer 14 éves és annál idősebb lakosra 2003 bűncselekmény jutott, addig ez a szám 2023-ra 2147-re emelkedett. Ennél magasabb adatot szintén utoljára csak 2018-ban mértek.

Ezzel az elmúlt 5 év legbűnösebb éve összességében a 2023-as év lett.

Jó hír azonban, hogy például a legsúlyosabb bűncselekmény, a szándékos emberölés tekintetében jókora csökkenés következett be itthon. 2023-ban ugyanis összesen 70 (szándékos, befejezett) emberölést regisztráltak. Ez 21 százalékkal kevesebb, mint amennyit 2022-ben (89). Ez pedig azt is jelenti, hogy a KSH idevágó, 2009 óta ilyetén vezetett statisztikái szerint csak egyetlen évben, 2019-ben történt kevesebb emberölés, mint most, akkor 60.

Az emberöléssel párhuzamosan jócskán csökkent még a szexuális kényszerítések száma. Egy év alatt 30 százalékkal, 110-ről 77-re. Igaz, a 110-es adat 2013 óta a legmagasabb volt, úgyhogy a csökkenés csupán az „átlagos” számra való visszatérést hozta el. Összességében sokkal kevesebb lett a közúti balesetek száma is, az esés 13 százalékos volt, 3044-ről 2646-ra. De 900-al kevesebb lett a kábítószeres bűncselekmények száma is, ahogy mintegy 150 darabbal kevesebb hivatalos személy és közfeladatot ellátó személy elleni bűncselekmény is történt.

Ugyancsak kevesebb volt 2023-ban a sikkasztások száma is, míg 2022-ben 1582, addig 2023-ban már csak 1331-et regisztráltak. Mindezek is kevesek voltak azonban a csúcszuhanó címéhez kiérdemléséhez. Ezt a címet ugyanis az orrgazdaság szerezte meg, igaz alapból is alacsony bázisról. A csökkenés itt 48 százalékos volt, hiszen miközben 2023-ban csupán 64 ilyen esetet regisztrált, addig ez a szám 2022-ben 124 volt.

