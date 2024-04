Jól járhat, aki kihasználja az új támogatást? Akár 10 milliót is spórolhatnak az igénylők

Június elején elindul az új állami otthonfelújítási program, amelynek keretében a 1990-ig megépült családi és ikerházakat is lehet korszerűsíteni 6 millió forintos vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes hitel segítségével. A hitel tőketartozását csökkentő állami támogatás összege 2,5-3,5 millió forint lehet. A lakásfelújítási program kamatmentes kölcsönével és a legalább 30 százalékos energetikai hatékonyság javulás miatti rezsicsökkenéssel akár 10 millió forintot is megspórolhatnak egy évtized alatt a tulajdonosok - derül ki egy friss összeállításából.

Június elején indul az új állami otthonfelújítási program, amelynek részleteit most ismertették. Az 1990-ig megépült családi és ikerházakra is lehet igényelni az állami támogatást is tartalmazó 8 éves futamidejű kamatmentes kölcsönt. A korszerűsítéshez 1 millió forintos önrész mellett 6 millió forintos államilag támogatott kamatmentes hitelt lehet igényelni. Ha a felújítás lezárul, akkor vissza nem térítendő támogatásként az állam az aktuális hiteltartozásból a különböző járások jövedelmi szintjétől függően 2,5-3,5 millió forintot átvállal. A támogatott felújítási elemek közé tartoznak a szigeteléssel, fűtéskorszerűsítéssel, nyílászáró cserével és használati melegvízkorszerűsítéssel kapcsolatos munkálatok. A felújítás eredményeként 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérnie az ingatlannak, amit a beruházás előtt és után készített energiatanúsítvánnyal kell majd igazolni.

Akár 10 milliót is spórolhatnak az igénylők

Korponai Levente, a money.hu vezetője közölte:

Az Otthonfelújítási Program kamatmentes hitelével 4,8-6,8 millió forint kamat- és hitelvisszafizetést is megspórolhatnak az energetikai korszerűsítésben gondolkodó ingatlantulajdonosok a piaci alapú hitelekhez képest. Ráadásul a legalább 30 százalékos energetikai hatékonyságjavulással az éves rezsiszámla akár több százezer forinttal csökkenhet. Így az otthonfelújítási programban résztvevő ingatlantulajdonosok egy évtized alatt akár 10 milliót is megtakaríthatnak a kamattámogatásnak és az alacsonyabb rezsiköltségeknek köszönhetően.

A kamatmentesség és a korszerűsítés utáni támogatás miatt a hitelre 2,5-3,5 millió forintot kell visszafizetni a banknak. Ezzel szemben egy 8 éves futamidejű, 6 millió forintos szabad felhasználású jelzáloghitel esetében ugyanez az összeg 8,3-9,3 millió forint lenne. Nagyobb összegű felújításokat is lehet majd finanszírozni az otthonfelújítási programból, de ehhez nagyobb önrészre vagy pedig piaci alapú hitelre lesz szüksége az igénylőknek. A money.hu információi szerint az MBH, az OTP és a Gránit bankokban szinte biztosan igényelhető lesz az otthonfelújítási program kedvezményes hitele.

Harmadával többet érnek a felújított régebbi házak

A korszerűsítésbe azért is érdemes belevágni, mert jelentősen emelkedik az ingatlan értéke

- fogalmazott Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az idén eladott - az otthonfelújítási programban érintett - családi és ikerházak esetében harmadával adtak a felújított ingatlanokért a felújítandókhoz képest. A fővárosban idén eladott közepes állapotú és felújítandó házak átlagos négyzetméterára 677 ezer, a felújítottaké 719 ezer forint volt az ingatlan.com adatai szerint. A vármegyeszékhelyeken a korszerűsítendőkre jellemző 389 ezer forinttal szemben a jó állapotúaknál majdnem 530 ezer forint volt az átlagár. A kisebb városokban 316 és 416 ezer forintot mutatnak az idei adatok. A községekben a felújítandó házaknál 232 ezer, a felújítottaknál pedig 367 ezer forint volt az átlagos eladási négyzetméterár az ingatlan.com adatbázisa alapján.

