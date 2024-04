Kiderült, mennyit keresnek a külföldi vendégmunkások: ezeket az állásokat tudják megszerezni

2024 januárjára a hazánkban dolgozó külföldiek száma feltehetően meghaladhatta a 100 ezer főt is, főképp az ázsiaiak létszáma ugrott meg: 2017-ben negyvenezer, majd a következő években évi ötezerrel emelkedett a számuk. Ugyanakkor a kormány tovább szigorítaná a vendégmunkások alkalmazását úgy, hogy egyes szektorokból teljesen kitiltaná a foglalkoztatásukat. A Pénzcentrum friss elemzésében azt gyűjtötte össze, hogy milyen (hiány)szakmákat tölthetnek be akár külföldiek is, és milyen fizetést kapnának érte. Az értelmiségi szakmákban ugyanúgy akár több milliós fizetést is hazavihet egy vendégmunkás, de a gyári munkások bőven az átlagos bruttó kereset alatt keresnek.

2023 novemberében közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), hogy 2023 októberében 95,5 ezer fő volt idehaza a külföldi állampolgárságú alkalmazásban állók létszáma, megközelítőleg 13 ezer fővel több, mint az előző év azonos időszakában. Tehát havi átlagban 1 000 fővel gyarapodott a külföldi munkavállalók létszáma, s egyes becslések szerint számuk 2024 januárra már a 100 ezer főt is meghaladta. Míg 2020-ban csupán 60-70 ezer külföldi dolgozóról beszélhettünk, 2022-ben már 80 ezer környéki számokról is lehetett látni, hallani.

Ezzel párhuzamosan a KSH számaiból az is látható, 2017 óta gyarapszik a Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok száma is. Főképp az ázsiaiak létszáma ugrott meg: 2017-ben negyvenezer, majd a következő években évi ötezerrel emelkedett a számuk. 2022-ről 2023-ra viszont tízezerrel nőtt a létszámuk 65 ezer fő, ebből 18 ezer kínai állampolgár.

Az elmúlt évben közel ezer Fülöp-szigeteki munkavállaló helyezkedett el különböző cégeknél, jellemzően a feldolgozó-, elektronikai-, és élelmiszeriparban. Olyan cégeknél ugrott meg a számuk, mint a Suzuki, Audi, Bosch vagy a Wolt.

Ugyanakkor a kormány tervezete szerint teljesen megtiltanák a vendégmunkások foglalkoztatását az állami intézményekben és állami tulajdonú gazdasági társaságoknál, kivéve, ha nyomós indok alapján a kormány mentesítést ad. Az indoklás szerint a külföldi munkavállalók számára a magyarországi tartózkodás és munkavállalás nem alapjog. A rendelet visszamenőleg nem alkalmazható, és az Országgyűlés elé került egy másik jogszabálytervezet is a külföldi munkavállalást szabályozó törvény módosítására, amely 27 ponton változtatná meg a jogszabályt.

A Pénzcentrum megvizsgált több olyan foglalkozást is, melyeket akár külföldiek is betölthetnek és összevetették a fizetéseket a 2022-es és 2023-mas évben, emellett kilistázták a top 25 legjobban és legrosszabbul fizető állást, valamint azokat is kigyűjtötték, melyek sokkal inkább hiányfoglalkozásnak minősülnek hazánkban, úgy, mint a pedagógus vagy a szakorvos. Fontos azonban kiemelni, hogy ez nem a teljes hazai foglalkoztatási lista, csak az, amihez közölt nemrégiben konkrét béradatot a KSH.

Mit mutatnak a bérek?

Mióta kijött a KSH legfrissebb foglalkozásokhoz tartozó bruttó bérek listája, több elemzést is készítettek. Megnézték a legjobban és legrosszabbul fizető állásokat, külön megvizsgálták azokat, melyek nem igényelnek felsőfokú végzettséget és arra is kitértek, hogy korosztályos bontásban mennyit lehet keresni. A lap összegyűjtötte azokat az állásokat is, amelyeket külföldi állampolgár is betölthet és átlagosan a legjobb bruttó bért lehet keresi vele.

Ami szembetűnő az az, hogy az igen jó fizetéssel a foglalkozási lista elején elhelyezkedő törvényhozó, miniszter, államtitkár nem szerepel a felsorolásban. Ez egyértelműen magyarázható azzal, a cikkben fentebb tárgyalt rendelettel, miszerint vendégmunkás állami munkakört nem láthat el. Az is igen látványos, hogy 2022-höz képest igen jelentősen nőttek a bérek. Míg 2022-ben kizárólag a légiforgalmi irányítók átlagos bruttó bére haladta meg a 2 millió forintot, 2023-ra a lista első 3 helyén elhelyezkedőre is igaz, hogy átlépik a bűvös határt. Ami még szintén érdekesség, hogy a legjobban fizető állások között akad három olyan is, amely hiányszakma hazánkban: a szakorvosok, általános orvosok és pedagógusok száma évek óta problémás hazánkban, és látható, hogy hiába az egészen méltányos fizetés, ez 2023-ra sem volt másként.

A legkritikusabb hiányfoglalkozások listájából a három már említett jól fizető szakmán kívül kiderül, hogy a legtöbb esetén igen kevés a fizetés. A KSH által kalkuláltak szerint 2023 novemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 621 200, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 427 700 forint volt. A portál által felsorolt 11 foglalkozásból 8 a meghatározott átlagos nettó és bruttó kereset alatt keres. Ez elég sokatmondó, pláne annak tükrében, hogy a felsorolt pozíciók mind igen fontos feladatot látnak el a társadalomban.

De ezeken kívül is vannak igen rosszul fizető munkák, így összegyűjtötték az adatbázisból azt a top25 foglalkozást is, amelyek a legrosszabbul fizetnek és külföldi munkavállaló is betöltheti azokat. A 25 legrosszabb átlagos fizetéssel rendelkező szakma nagy része valamilyen végzettséget nem igényló fizikai munka. Hazánkban az elmúlt években elhelyezkedő külföldi vendégmunkások (jellemzően kínai, Fülöp-szigeteki munkavállalók) leggyakrabban a feldolgozó-, elektronikai-, és élelmiszeriparban helyezkednek el. Az építőiparban, fuvarozási szektorban, csomagküldő pozíciókban is látható, hogy igen kevés bért adnak. Tehát a hazánkba ideiglenesen letelepülő és gyárakban, futár és élelmiszeripari cégeknél elhelyezkedő vendégmunkások bére is bőven a magyar átlag kereset alatt helyezkedik el.

A nemzetgazdasági miniszter rendelete szerint idén 65 ezer vendégmunkást engedélyeznek 15 országból Magyarországra.

A teljes cikk a Pénzcentrumon olvasható.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)