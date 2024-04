Kihívója akadt a magyar burgonyának: lassan ez a legkelendőbb zöldség, tele vannak vele a boltok

Mivel „trendi” lett édesburgonyát enni, sokan gondolták úgy, hogy itthon is belevágnak a termesztésébe, ami, mint kiderült, nem olyan egyszerű, és hamar alább hagyott a kezdeti lendület. Az Agrárszektor most egy termelő segítségével járt utána annak, hogy mik a legfőbb problémák az ágazatban.

Az édesburgonya igen nagy népszerűségnek örvend Magyarországon, az igények viszont jelentősen nagyobbak, mint amit a hazai termelők ki tudnak szolgálni. Mivel „trendi” lett édesburgonyát enni, sokan gondolták úgy, hogy itthon is belevágnak a termesztésébe, ami, mint kiderült, nem olyan egyszerű, és hamar alább hagyott a kezdeti lendület. Éppen ezért rengeteg import batáta van a boltokban, melynek jelentős része Egyiptomból származik - derült ki az Agrárszektor cikkéből. A lap most egy termelő segítségével járt utána annak, hogy mik a legfőbb problémák az ágazatban.

A termelőtől megtudták, hogy körülbelül párszáz hektárra tehető a termőterülete az édesburgonyának, de nagy, üzemi szintű termelőből is kevés van. A Nyírség környékén volt egy fellendülés a termesztést illetően, ami pár éve kezdődött. Az ő termékük még a boltok polcain is megjelent. A közepes termelőknél visszaesés van, sokan megpróbálták, de nem jött be a számításuk. Az érdeklődés azonban nagy, a gabonafélékkel egy-két éve már nem lehet olyan jól keresni, így sokan „nézegetik” a kapás kultúrákat. Arról viszont nem szabad megfeledkezni, hogy komolyabb felkészültséget igényel, ha valaki batátát hektáros területen szeretne termelni. Kovács András éppen ezért azt gondolja, hogy ennek nem lesz olyan óriási felfutása.

Aki édesburgonya-termesztésre adja a fejét, első körben azt kell eldönteni, hogy milyen piacon szeretne értékesítve. Ha friss piacra megy, azt főleg kézzel kell felszedni, mert a gép megsérti, és akkor már nem piacos. Ez egy óriási nehézség. A munkaerőpiacon nehézségek vannak a mezőgazdasági szektorban is. Az utóbbi években ahogy emelkedtek a munkabérek, illetve megjelent a boltokban az egyiptomi import, mi nem tudtunk áremelést érvényesíteni, mivel az egyiptomi még az amerikai és spanyol importnál is olcsóbb. Az utóbbi két évben csökkent az édesburgonya-termesztés nyereségessége. Fontos kiemelni, hogy általában öntözött területeken termesztik az édesburgonyát, mert öntözés nélkül jóval kisebb a hozama. A meleget pedig nagyon bírja, emiatt nem lett visszaesés sem a pusztító aszályban.

Öntözni mindenképpen kell, akkor is, ha nincs aszály. Irodalmi adatok alapján öntözés nélkül fél kiló termés várható, öntözéssel pedig másfél kiló tövenként.

