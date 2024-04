Meglett a böjtje a pécsi buszos sztrájknak: durva retorzió érte az egyik helyi sofőrt

Hamarosan újra indulhatnak a tárgyalások a Tüke Busz, és a sofőröket képviselő többségét tömörítő Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) között. Erről Dobi István beszélt a HelloVidéknek. A SZAKSZ vezetője lapunknak elmondta, hogy a jelenlegi állapot alapján, nincs okuk arra, hogy csökkentsék a korábbi bérköveteléseiket.

Lapunk úgy értesült, hogy április 15-től kezdődik meg az újabb sztrájk támogatottságának felmérése Pécsen a Tüke Busz sofőrjei között. Abban az esetben, ha a többség nem támogatja a bérharc folytatását, akkor a SZAKSZ nem él a nyomásgyakorlás eszközével.

Jelenleg 108 tagja van a Tüke Busznál a SZAKSZ-nak. A Volánbusznál pedig, 2851 taggal rendelkezünk. A munkavállalókat a szakszervezet hitelessége és a munkáltatótól való függetlensége győzi meg arról, hogy támogassanak minket, de a SZAKSZ szolgáltatásai is nagyon kedvezőek, segélyek, kárfelelősség biztosítás, üdültetés stb.

- mondta lapunknak Dobi István.

A SZAKSZ vezetője szerint a jelenlegi állapot alapján, nincs okuk arra, hogy a további 6,5 %-os bérkövetelésüket csökkentsék. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, pécsi buszvezetők azután kezdtek sztrájkba, hogy a Volánbusznál sztrájkkal sikerült kiharcolniuk a dolgozóknak a három évre szóló 28,4 százalékos, az idei évre 17 százalékos béremelést.

A pécsi szakszervezet a tárgyalások során 5 százalékot engedett a 25 százalékos béremelésből. Február végén a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatója saját hatáskörben úgy döntött, hogy a korábbi tárgyalásokon az általa bejelentettnél valamivel magasabb, de még mindig csak 18,5 százalékos azonnali és 2024 januárig visszamenőleges alapórabér-emelést hajt végre.

A sztrájk során a munkáltató nem volt hajlandó tárgyalni a buszoksokat képviselő szakszervezettel. A SZAKSZ ezért automatikusan visszaállt a korábbi a 25 százalékos követelésre. A megmozdulás után Tüke Busz vezérigazgatója, Skutnit Tibor jogszerűtlennek minősítette a sztrájkot.

A SZAKSZ megvárta a Pécsi Ítélőtábla jogerős végzését, ami ellentétes ítéletet hozott és kimondta, hogy a szakszervezetük januári sztrájkja jogszerű volt. Lapunk úgy tudja, hogy a négy napos márciusi sztrájk után az egyik próbaidős autóbuszvezetőnek megszűntették munkaviszonyát.

Próbaidő alatt a felmondást nem kell a munkáltatónak indokolni, tehát a munkáltató háríthatja azt a vádat, hogy a munkabeszüntetésben való részvétel miatt rúgta ki az autóbuszvezetőt

- hívta fel a figyelmet Dobi István.

A SZAKSZ vezetője szerint továbbra is óriási problémák vannak a foglalkoztatással kapcsolatban, amit a munkáltató nem tud cáfolni és nem áll érdekében pl. a műszaki állomány hiányosságainak beismerése, vagy a forda-átalakításokkal kapcsolatba hozható, munkaidő mértékének csökkentése.

A szabadságok kiadásával, tucatnyi bejelentést tettünk a Munkaügy Felügyelőségen és többször el is marasztalták a Volánbuszt, de változást nem tapasztalok

- zárta.

Aggodalomra ad okot, hogy a Tüke Busz dolgozóinak órabére a 25 százalékos béremelés után is alacsonyabb lenne, mint egy Volán-buszvezetőé. Becslések szerint a 25 százalékos béremelés után 2250 forintra emelkedne a Tüke-buszvezetők órabére, amely így is alacsonyabb lenne, mint a Volánbusz jelenlegi, 2358 forint körüli órabére. Emellett az is gondot okoz a munkavállalóknak, hogy a havi munkaórák száma a kétszázat is elérheti, és a munkatempó is gyors, a sofőrök gyakran épphogy csak el tudnak menni vécére két forduló között.

Abban az esetben, ha lesz újabb munkabeszüntetés, akkor azt az önkormányzati választások előtti közeli időpontban fogják megtartani.

