Veszélyben a magyar szőlő? Szokatlan jelenség zajlik a villányi és tokaji szőlészetben

Sorra tűnnek fel az ország borvidékein a megműveletlen szőlők amelyekből érezhetően több van, mint a korábbi években. A megoldásra nincs sok idő, az elhanyagolatlan szőlő ugyanis 2-3 év alatt tönkremegy.

Hosszabb távon sem látszik, hogy mi hozhatna változást: a fogyasztói szokások változása, a csökkenő kereslet és a nyomott árú exportértékesítés miatt a borászok sincsenek abban a helyzetben, hogy többet fizessenek a szőlőért, arra pedig gondolni sem mernek, hogy megvegyék és műveljék a mostoha sorsra jutott dűlőket.

Valóban lehet látni megműveletlen, megmetszetlen szőlőket Villányban

– erősítette meg az Agrárszektornak Nagy Zsolt, a Jammertal Borbirtok szőlészeti vezetője. Hozzátette: előfordulhat természetesen, hogy ezek egy részénél az utolsó pillanatra hagyták a gazdák a metszést, de ez sem tesz jót a szőlőnek, idén ugyanis az időjárás miatt hetekkel előbbre tart a vegetációs időszak a szokásosnál.

Nagy Zsolt szerint a probléma hátterében a borértékesítés áll, alapvetően a pincészetek helyzete olyan, hogy nem tudnak többet fizetni a szőlőért. Változás állt be a fajták áraiban is. A fogyasztói szokások, a divat átalakulása miatt ma az a jellemző, hogy a korábban jellemzően olcsóbb fehér fajták ára növekedett kismértékben. Míg 15-20 éve jellemzően az olaszrizling szőlő volt a legolcsóbb, ma már nem ez a helyzet, inkább egyes kékszőlő-fajták ára mozdul el nehezen felfelé.

A fehér fajták ára sem megy jellemzően 200 forint fölé, a megtermelésének költségeit ezekből az ajánlatokból nagyon nehéz kigazdálkodni. Nagy Zsolt szerint ugyanakkor komoly problémát jelent az, hogy a szőlőket elhanyagolják. Ha egy területhez két-három évig nem nyúlnak hozzá, akkor az tönkremegy, teljesen elhal a növény.

Utána hiába vágják már vissza teljesen, nem indul meg újra a termés. Ez persze függ a tápanyagellátottságtól is, attól, hogy milyen állapotban volt előtte az ültetvény. Egy jobban karbantartott területen az elhanyagolás évei után is könnyebb fordulatot elérni.Magas költségek, unott munkások. A probléma néhol olyan dolgokban is tettenérhető, hogy a 2023-as szőlőért egyes fajták esetében ugyanannyit fizettek, mint 10-15 évvel ezelőtt – a szőlőtermelés költségei pedig azóta jelentősen emelkedtek.

