Figyelem: új korlátozást vezet be az OTP Bank az átutalásoknál, hamarosan életbe is lép

Május nyolcadikától a pénzintézet automatikusan 1 millió forintos napi átutalási limitet állít be az internet- és mobilbankból indított átutalásokra – írja az economx.hu.

Az OTP Bank kiberbiztonsági megfontolásból állítja be a napi átutalási korlátozást. A limitet azon ügyfeleknél állítják be, akik digitális szerződéssel rendelkeznek, tehát rendelkeznek OTP InternetBankkal vagy MobilBankkal. Akik nem használják ezeket a platformokat, ők továbbra is a bankfiókokban tudják módosítani a napi maximumot – tudta meg a portál.

A szolgáltatás az ön biztonságát szolgálja, és a beállított limitet bármikor módosíthatja, vagy ideiglenesen akár fel is függesztheti az OTP MobilBankban

– közölte a pénzintézet az ügyfeleknek kiadott tájékoztatójában.

Az OTP januárban már bejelentett egy 1 millió forintos átutalási limitet a régi, fokozatosan kivezetésre kerülő OTPdirekt internetbank felületén a lakossági ügyfeleknek.

Májusban viszont az összes platformra érvényes lesz a korlátozás.

