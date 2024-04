Három héttel előrerohan a természet: ezt tette a bizarr tavasz a magyar barackfákkal

Április második felére befejeződött a gyümölcsfák virágzása Magyarországon. És bár egyelőre úgy fest, az ültetvények sikeresen átvészelték a nagy tavaszi hidegeket, 2-3 hét még hátravan a fagyveszélyes időszakból - Apáti Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) elnöke az Agrárszektornak. A szakember beszélt arról is, hogy hazai kajszi és az őszibarack már túl van a terméskötődésen, és olyan jó a barackok kötődése, sok helyen még ritkítani is kellett. A szüretkori gyümölcsméretekben ugyanakkor még visszaüthet a mostani hűvös időjárás, de egyelőre nem lehet oka panaszra a magyar termelőknek.

Így április 20-a magasságára Magyarországon már nagyjából minden gyümölcsfaj esetében és minden térségben véget ért a gyümölcsfák virágzása, ami abszolút korainak tekinthető: körülbelül 3 héttel jár előrébb a természet, mint tavaly, és nagyjából 4 héttel volt korábbi a vegetációkezdet és a virágzás, mint az elmúlt 10 év átlagában. Erről Apáti Ferenc beszélt az Agrárszektornak, aki azt is elmondta, hogy az elmúlt hónapokban tapasztalt, enyhe téli időjárás mindeddig nem okozott közvetlenül gondot vagy kárt, az enyhe tél következménye leginkább a korai vegetációkezdetben nyilvánult meg. A korai vegetáció, illetve virágzás leginkább a fagykárok kockázatát növelte, mivel a legérzékenyebbek a lehűlésre a nyitott virágok és a kisgyümölcsök.

Így minél korábban kezdődik a virágzás, annál több időt töltenek a gyümölcsök a kockázatos időszakban. A fagyveszélyes időszakot ugyanis március elejétől május közepéig datáljuk. Magyarországon eddig két fagyhullám volt, az egyik március 19-21-e között, a másik pedig március 25-26-án, ami károkat okozott

- mondta Apáti Ferenc.

Úgy fest, idén megúszta a kajszi és az őszibarack a fagyokat

A FruitVeB elnöke szerint jelenleg az látható, hogy jelentősebb fagykárok inkább csak a kajsziban és őszibarackban alakultak ki, de azok is leginkább lokálisak voltak, térségenként nagyon szórtak. Országos viszonylatban még a kajsziban és az őszibarackban sem lehet egyelőre drasztikus fagykárokról beszélni. Úgy tűnik, a többi gyümölcsfaj eddig jól megúszta a fagyokat, de nyugtával dícsérjük a napot, mert még van 2-3 hét a fagyveszélyes időszakból - tette hozzá Apáti Ferenc.

Nagyon kellett már a csapadék a földeknek, a hideg viszont már kevésbé

A pár nappal ezelőtt érkező lehűlés nagyon örvendetes módon hozott magával csapadékot, ami már nagyon hiányzott, mert az elmúlt két hónap aszályos volt, a talaj felső 20 centimétere elég erősen kiszáradt. Apáti Ferenc elmondta, hogy bíznak benne, hogy az éjszakai fagyok nem lesznek a mostani lehűlés kísérő jelenségei.

Ami látható az az, hogy ez a hűvös idő - napközben 13-15 Celsio-fok, éjszaka 3-5 Celsius-fok - legalább 7-10 napra, tehát április végéig velünk marad. A virágzás alatt, az elmúlt hetekben általában kedvező volt az időjárás, meleg, napos és szélcsendes időjárással, ami kedvezett a méhek és más beporzó rovarok járásának, így valószínűsíthetően jó volt a megporzás és a termékenyülés

- tette hozzá az FruitVeB elnöke.

A szakember elmondta, hogy a terméskötődés a virágzást követő 4-6 hétben dől el, de a kajszibarack és az őszibarack már túl van ezen. Ahol nem volt komolyabb fagykár, ott láthatóan jó a barackok kötődése, sok helyen még ritkítani is kell. Apáti Ferenc a többi gyümölcsfajt illetően közölte, hogy azoknál még az az időszakban zajlik, amikor a hűvös, borult és fényszegény időjárás nem tesz jót a terméskötődésnek: így ez a mostani időjárás valamelyest - de nem drasztikus mértékben - növelheti a virágzás után 4-6 héttel bekövetkező természetes tisztuló hullás mértékét.

Amiben szintén visszaüthet ez a hűvös időjárás, az a szüretkori gyümölcsméretek: ugyanis a virágzást követő 4-6 hétben zajlik az az intenzív sejtosztódási fázis, ami elég jelentősen determinálja a későbbi gyümölcsméreteket. Ilyenkor a meleg, napos időjárás lenne kedvező, ez a hűvös később a kisebb gyümölcsméretekben üthet vissza, de ennek hatása jelenleg abszolút prognosztizálhatatlan, összességében azonban ez sem fog katasztrófát okozni.

Arra a kérdésre, hogy hogyan látják a helyzetüket most az ágazat szereplői, a FruitVeB elnöke elmondta, hogy egyelőre úgy látszik, az ágazat elég jól megúszta a tavaszi fagykárokat, még úgy is, hogy egyes térségekben vagy vállalkozásoknál sajnos most is jelentős károk vannak. Apáti Ferenc azonban emlékeztetett, hogy messze még a szüret, és addig bármi történhet, legyen szó akár aszályról, akár jégkárokról. A szakember ezért úgy fogalmazott, hogy

egyelőre nem állunk rosszul, lehet egy kiegyensúlyozott, normális gyümölcstermésünk, de termésprognózisra május közepén, a fagyveszélyes időszak elmúltával térjünk vissza.

