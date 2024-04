Kiszivárgott, amire már senki sem számított: tovább bővül a gödi akkugyár

Korábban a dél-koreai sajtóból kellett kiderülnie, hogy egy harmadik akkumulátorgyárat is épít a Samsung Gödön. Most egy eldugott közleményből derült ki, hogy tovább bővül a gödi akkugyár. A gyár egyébként kormánytámogatást is kapott mostanában.

A közlemény a semmitmondó "Tájékoztató" címet kapta, ami alapján senki sem gyanítaná, mekkora jelentőségű dologról van szó. A különleges gazdasági övezetnek minősülő üzemet ellenőrző vármegyei önkormányzat honlapján ennyit sem talált az ügyről tudósító Mérce.hu. Decemberben tíz évre előre kapott környezethasználati engedélyt a gödi Samsung a hatóságok jóváhagyásával, ami úgy tűnik, rugalmasan módosítható, azt írják ugyanis, hogy a dél-koreai multi újabb több mint 43 ezer négyzetméterrel bővítené gödi akkumulátorgyárát. Az engedély módosítási folyamatát már meg is indította a Pest Vármegyei Kormányhivatal – ami a már megszokott módon, „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé" nyilvánítva zajlik. Most ennek az engedélynek a módosításával kapcsolatban derült ki egyáltalán, hogy tovább fog terjeszkedni a Samsung üzeme. A hatóság közleménye szerint a telephelyen két épületet bővítenének, valamint az ezeket összekötő hidat is. Újabb három kazánt is telepítenének a már meglévő hét mellé, „az akkumulátor gyártási kapacitás növelése érdekében" pedig további négy gyártósort létesítenének a meglévő 12 mellé. Néggyel bővül az úgynevezett „mixing" területek száma is – itt történik az akkumulátorgyártás első lépése, az elektróda gyártás, és itt használják a hírhedt oldószert, az NMP-t, amelyből találtak már a gödi kutak vizében, a gyárból kiömlött szennyvízben és a levegőben is. Ezzel együtt 20 százalékkal növekedne a gyártási kapacitás, valamint a szerves oldószerekből az eddigi közel 14 és fél ezer tonna helyett 22 ezer tonnányit használnának fel éves szinten. A Samsung által beépített terület így 510 575 négyzetméterről 553 864 ezer négyzetméterre növekedne. A hatóság közleménye szerint „a tervezett bővítés során a gyártechnológia nem módosul, ugyan azon alapanyagokból ugyan azt (sic!) a terméket tervezik előállítani, mint ami a már meglévő gyártósoroknál történik". A Samsung újabb bővüléséről szóló közleményt egyébként nem verték nagydobra a döntéshozók, Göd weboldalán a nem túl figyelemfelkeltő „Tájékoztató" címet kapta, míg a különleges gazdasági övezet felett őrködő megyei önkormányzat oldalán még ennyit sem találni. A bővítés kapcsán online – avagy köz nélküli – közmeghallgatást sem hirdettek meg, a lakosság május 1-ig küldhet írásban véleményt, már amennyiben szembetalálkozik valahogy egyáltalán ezzel a lehetőséggel. Címlapkép: Getty Images