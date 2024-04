Őrületes méretű konténervárost építtet a BYD-gyár Szegeden: itt a mesterterv, mi készül a kínai munkásoknak

Tavaly decemberben jelentette be a BYD kínai elektromosautó-gyártó, hogy Szegeden építi fel első európai gyárát. Botka László polgármester már ekkor munkásszálló létesítéséről beszélt. Az e-építési portál jóvoltából azonban most kiderült, a munkásszálló valójában egy akár 1400 munkás számára is otthont adó konténerváros is lehet. - írta a Szegeder.hu.

Mint kiderült, a BYD a szegedi területének nyugati határán lévő helyszínre kért engedélyeket a konténerváros felépítéséhez. Ez azt jelenti, hogy a legközelebbi lakott területtől, a béketelepi Liliom Lakókerttől (ahol a lakók nem örülnek annyira a gyár érkezésének) a lehető legmesszebb, a forgalmas Budapesti út mellett fognak lakni a valószínűleg eleinte még többségében kínai gyárépítő munkások, majd később akár a gyári munkások is. A konténerlakópark nem példa nélküli, a debreceni BMW-gyár építkezésén is létesítettek már korábban ilyen szállásokat. A helyi megyei lapnak Szilágyi Csaba, az ottani vendégmunkásokat alkalmazó cég ügyvezető-helyettese azt mondta, az építőipar erősen prociklikus iparág, vagyis amikor hirtelen kell munkaerő, azt máshonnan kell idehozni. - tették hozzá. Az ideiglenes építményeket elbontják a gyár megépítése után, majd továbbállnak oda, ahol épp szükség van plusz kapacitásra. A tervek alapján a szegedi konténerváros két fő részből fog állni Lesz a munkások szálláshelyének egy elkerített rész, amely hét háromszintes – szintenként 34 egységből álló – konténerépületből fog állni. Ezen a nagyobb területen két porta, sportpálya, tűzivíz-tározó és egy nagyobb étkezde is lesz, utóbbi konyhával kiegészítve. Ahogy a cikkből kiderül, a terület igen zsúfoltnak ígérkezik, bár a látványterveken némi zöld, dohányzóhely és parkoló is elfért. Ha egy egységben két munkás lesz elszállásolva, mint a debreceni telep esetében, akkor akár 1400 fő is elférhet az ideiglenes létesítményben. Címlapkép és fotó: www.etdr.gov.hu Címlapkép: Getty Images