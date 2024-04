Újabb fordulat a balatonnál? Kiderült, milyen lehet az idei szüret

A korai enyhe időjárás miatt akár korábbra is eshet az idei szüret a dél-balatoni szőlészetekben

Bujdosó Ferenc borász a lapnak azt mondta, mivel már márciusban nagyon jó volt az idő, intenzív hajtás kezdődött a múlt hét vége felé. A törzstisztítás a fiatalabb szőlőknél már megtörtént, és az idősebbek gépesített tisztítása is most kezdődik - írja a Sonline.

Országh Bernát, az Országh pincészet vezető borásza is megerősítette a lapnak, hogy a fenológiai fázisok két-három héttel előrébb tartanak.

Trunkó Ferenc szőlősgyöröki borász szerint most ott tart a szőlő április végén, ahol május közepén kellene. Emiatt a növényvédelmet is előbb kezdték meg a szőlőkben, hiszen a szokatlan meleg miatt a kártevők is aktívabbak. Már lehet találkozni a borvidéken lisztharmattal, a kedden érkezett lehűlés azonban lassíthatja a terjedését, ebben bíznak a borászok.

Abban mindegyik szőlősgazda egyetért, hogy előbb lesz idén szüret, mint azt megszokhatták a borvidéken. Trunkó Ferenc szerint már a megelőző években is augusztusban szedték a csabagyöngyét és az irsait. Bujdosó Ferenc úgy gondolja, idén már júliusban elkezdődhet a szüret. A borász úgy véli, a korai fajtákat már július végén el lehet kezdeni szedni.

