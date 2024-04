Zsebbenyúlós nyár vár a magyar családokra: ennyibe kerülnek 2024-ben a legnépszerűbb gyerektáborok

Szurok Dávid 2024.04.23. 15:02 Megosztom

Az elszálló árak, és az infláció ellenére továbbra is töretlen a tavaszi, és a nyári táborok népszerűsége a magyar családosok körében. A tavalyi évben több mint 230 ezer gyermek táborozott legalább egy hetet a vakáció folyamán Magyarországon. A Táborfigyelő.hu által regisztrált jelentkezések dinamikája megegyezik a tavalyi év azonos időszakával, így van esély, hogy idén is kiugró legyen a kereslet. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők továbbra is fontosnak tartják, hogy gyermekeik élményekben gazdag nyarat töltsenek, és a nyári táborok lehetőséget nyújtanak erre. Ennek ellenére a táborokat is érzékenyen érinti az infláció. Tóth Béla a gyermektábor-összehasonlító portál vezetője a HelloVidék megkeresésére elmondta, hogy a táborok árai nagyságrendileg 10-15%-os mértékben nőhetnek idén.

Már február végén elindultak elfoglalások az idei szezonra, a táborfoglalási adatokon pedig jól látszik, hogy a jelentkezések dinamikája egyezik a tavalyi rekordévvel, azaz annak ellenére, hogy növekedtek az árak, a családok mégis tudnak tábort foglalni csemetéiknek. Ennek az oka az lehet, hogy sokan élni szeretnének a jellemzően április közepéig érvényben lévő előfoglalási kedvezményekkel. A táborszervezők száma nem változott érdemben a tavalyi évhez képest, viszont egy héttel rövidebb lesz a nyári szünet idén az elmúlt évekhez képest, ami a táborjelentkezések leadását halogató családok esetében nehézségeket okozhat május-június hónapokban - mondta lapunk megkeresésére Tóth Béla. A Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetője szerint érdemes időben jelentkezni, mivel a jó ár-érték arányú táborok turnusai hamar betelhetnek. Az árak emelkedése természetesen komoly kihatással van a nyári táborokra is, azonban a Táborfigyelő adatai azt mutatják, hogy az emberek továbbra is nagy érdeklődést mutatnak a táborok iránt. Sajnos a táborok költségei, úgy, mint a bérleti díjak, a múzeumi, strand és állatkerti belépők költségei, de legfőbb tételként a gyermekétkeztetés ára nagy mértékben növekedett, így a táborok árai is nőnek nagyságrendileg 10-15%-os mértékben. - hívta fel a figyelmet. A szakember fontosnak tartotta leszögezni, hogy az emelkedés nem fedi le a költségek növekedését, a táborszervezők igyekeznek egy olyan arany középutat megtalálni a táborárak tekintetében, ami a családok számára még kigazdálkodható, de számukra sem veszteséges működést vetít előre. Egy napközis táborért átlagosan 50 ezer forintot kell fizetni idén a szülőknek, míg ez a díj az ottalvós programok esetében 75-80 ezer forint lesz. Fontos tudni mindamellett, hogy nagyon széles az ár olló a táborok piacán, van a Táborfigyelőn olyan ottalvós angoltáborunk Egerben, ami 42 ezer forintba kerül, de foglalható Piliscsabán szuperintenzív amerikai nyelvtábor is, aminek az ára 345 ezer forint - magyarázta. Tóth Béla szerint a két szélsőség mellett mindenki megtalálja a pénztárcájához leginkább passzoló programot. A szülőknek ugyanakkor azt tanácsolják, hogy ha tehetik, ne csak ár alapján, hanem ár-érték alapján válasszanak tábort. Attól lesz értékes egy vakációs lehetőség, ha rengeteg program, élmény, impulzus éri a gyerekeket, ettől fogják igazán jól érezni magukat, és ez tud érdemi alternatívát mutatni számukra a mobilokkal szemben - húzta alá. A legnépszerűbb vidéki desztinációk továbbra is Pest, Veszprém és Somogy vármegyére korlátozódik, de népszerű még Bács-Kiskun és Fejér vármegye is, míg a napközis táborok tekintetében Budapest, valamint a vármegyeszékhelyek viszik a prímet. Összességében elmondható, hogy gyermektáborok miatt mobilisak a hazai családok, egy megcélzott vakációs programért akár egy-két vármegyét is utaznak, ha szükséges. A rekorder ebben a témában egy kisfiú, aki a szüleivel a Győr-Moson-Sopron vármegyei Hegykőről a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Abádszalókra utazott, hogy egy nindzsa kalandor sporttáborban részt vehessen! Ezzel ők, ez a család a rekordtartó, ugyanis 356 kilométert utaztak egy ottalvós táborért - emelte ki. Természetesen felmerül a kérdés, hogy ennyi pénzért milyen élmények, programok várnak a gyermekekre. A szakember kiemelte: összességében elmondható, hogy a hazai táboros piac az egyik leginnovatívabb Magyarországon, ugyanis minden évben szükséges akár a tábor tematikáját tekintve, akár a helyszín fejlesztési lehetőségeit nézve valamilyen újdonság, amivel a gyerekeket magukhoz tudják csábítani, illetve növelni tudják a visszatérő táborozók számát. Tóth Béla szerint azáltal, hogy Magyarországon hosszú a nyári szünet (bár ez idén lett rövidebb, ami problémákat vethet fel), nagyon minőségi a táborszervezők által nyújtott szolgáltatás, sokkal nagyobb a verseny, ami fejlett infrastruktúrát, képzett és tapasztalt felügyelőket, valamint sokrétű, élménygazdag programot követel meg. Az innováció és a minőség megnyilvánul abban is, hogy a legnépszerűbbnek számító sporttáborok, angoltáborok és kalandtáborok, vagy a dobogóról épphogy lemaradó a katonai táborok, illetve a klasszikus kézműves, lovas, zenei vagy művészeti táborok mellett egyre több extrém, különleges vagy meglepő témájú tábort rendeznek. Mint mondta, nyaralhatnak a gyerekek idén gyermek-kutya kommunikációs tanfolyamon, de építhetnek űrrakétát egy bajai csillagászati és űrrakétaépítő táborban, de brókernek és tőzsdecápának is tanulhatnak Kecskeméten, de ezek mellett a spanyol Barcelona és az olasz Juventus labdarúgó csapatok magyarországi táborai a Táborfigyelőn érhetőek el. 