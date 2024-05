Leesik az állad: rangos nemzetközi díjat söpört be ismét a vidéki sörfőzde, mégis mi a titkuk?

Aranyérmes lett a székesfehérvári hübris sörfőzde lágere a világ egyik legnagyobb sörversenyén. A sörfőzde már tavaly is érmet zsebelt be a Pivní pečeť, avagy Arany Sörpecsét cseh sörversenyen, de idén feltette a pontot is az i-re: alap szortimentjének egyik zászlóshajója, a sür aranyérmet szerzett a cseheknél. Ezt az elismerést eddig még soha nem kapta meg magyar főzde lágere. Önmagában az is ritka, hogy ezt a kategóriát nem egy cseh sör nyeri meg, így kijelenthető, hogy a lehető legmagasabb díjat hozta haza Csehországból a hübris világos söre, a sür, ami által idén egy nemzetközi aranyérmes lágerrel is gazdagodhatott a magyar sörkultúra. A rangos elismerés kapcsán lapunk felkereste a gyártót azért, hogy megtudjuk mi volt a siker kulcsa, de szóba került az is, hogy mik a távlati céljai a sörfőzdének a hazai piacon.

Nem akármilyen elismerésben részesült nemrég a székesfehérvári hübris sörfőzde, amely olyan bravúrt hajtott végre, ami magyar cégnek korábban még soha nem sikerült. A hübris már tavaly is érmet zsebelhetett be mülna, avagy málnás söre ízvilágáért, az idei év pedig meghozta nekik az eddigi legrangosabb elismerést. A sür számára a legnagyobb bók éppen az, hogy a kifejezetten pils kategóriában erős nemzet ítélte oda neki az arany minősítést. Az Arany Sörpecsét megmérettetést évről évre egyre jelentősebb nemzetközi érdeklődés kíséri. Az is megfigyelhető, hogy a kisebb főzdék egyre több alkalommal érnek el jobb helyezést, mint a multik termékei. A pilsner a világ egyik legnépszerűbb sörstílusa, és nem véletlenül. A világos, frissítő ízvilága mindenki számára vonzó, legyen szó kezdő vagy tapasztalt sörivóról. Az Arany Sörpecsét versenyre 1990 óta minden évben a világ számos országából érkeznek nevezések, több száz sörgyár száll versenybe, 42 különböző kategóriában. Az aranyérmet kiérdemlő sür a hübris legklasszikusabbja, pilseni recept alapján készülő sör, amelynek esetében rengeteget kísérleteztek, hogy olyat hozzanak létre, amivel ők maguk is maximálisan elégedettek lehetnek. A székesfehérvári főzde a sör megalkotásakor nem kevesebbszer, mint tízszer futott neki a próbafőzésnek, mire megtalálta a tökéletes receptet. Természetesen joggal merül fel a kérdés, hogy mi állhat a rangos elismerés mögött, vajon mi a siker titka. Titok nincs, hanem nagyon sok munka.Talán sokan nem tudják, de amennyire ismert és elterjedt a pils sör a világon, annyira nehéz igazán jól csinálni. Ez egy olyan sör, ahol nem lehet hibázni, mindenkinek van egy elképzelése arról, hogy milyen az amikor egy pils jó, és egy kicsi hibát is nagyon könnyű megérezni - kezdte lapunknak Csernenszky Áron. A cég operatív vezetője kiemelte: a hübris csapat nem ismert megalkuvást, így nagyon sokat tökéletesítették a receptet mire eljutottunk a mostanihoz. Mint mondta, tudták hogy nagyon jól sikerült, hiszen rengeteg piaci szereplőtől kaptak visszajelzéseket a stabil és jó minőségű lagereikről, de erre az elismerésre amit most kaptak még ők se számítottak. Maga a hübris sörfőzde viszonylag fiatalnak számít, mivel 2015-ben még saját főzdéjük se volt, csak receptjeik. Csernenszky Áron elmondta, hogy akkoriban 3 fő alapította a márkát, akik a Budapesti Corvinus Egyetem Sör és szeszipari tanszékéről ismerték egymást. Ekkoriban a legtöbben az Angyal utcai rezsibulikról ismerték a hübris söreit. 2018-ban épült meg a saját főzdénk Székesfehérváron, és ezzel egy időben született meg a ma is ismerhető letisztult arculatunk. Kezdetektől fogva törekszünk arra, hogy nagyon magas minőségben készítsünk közérthető söröket. Ennek egy jó példája a most nyertes sörünk, hiszen az egyik legismertebb sörkategória a világon a pils, és mi ebben törekedtünk a tökéletességre - emelte ki. A sörfőzdének jelenleg van egy stabil alapszortimentje, ahol a lagerektől az ipákon át a gyümölcsös sörökig terjedően elérhetőek azok a sörök, melyeket már évek óta főznek, folyamatosan tökéletesítve a receptúrát. Igyekszünk ezeket a söröket elérhető áron eljuttatni mindenkinek, aki nyitna a kisüzemi sörkategória iránt. És emellett vannak szezonális söreink, ahol egy kicsit kisérletezőbbek vagyunk, merészebb receptúrákkal. Van közülük olyan, amit annyira jól fogadott a hübris fogyasztó tábora, hogy azóta átkerült az állandó szortimentbe - mondta Csernenszky Áron fontosnak tartotta leszögezni, hogy hamarosan megjelennek egy üdítővel, és egy nagyon-nagyon gyümölcsös sörrel is a piacon. A cégnek a fő felvevőpiaca Budapesten és a balatoni vendéglátóhelyek környékén van, de jelen vannak ezenfelül több országos lefedettségű üzletláncban, sőt az idei évben először elkezdtek szállítani a környező országokba is. Sür adatlap megjelenés: áttetsző, szalma sárga, tejfehér habkorona

illat: füves, friss, kerek

korty: szénsavval telt, gurulós gabona

komlók: Saaz, Perle

alkohol: 4,8%

keserű érték: 35 IBU

eredeti szárazanyag tartalom: 11,5°B