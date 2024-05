Kiakadtak a napelemes pályázók: kiderült, miért nem kapták meg még mindig az állami támogatásokat

Több százra tehető azoknak a vállalkozóknak a száma, akik még mindig nem kapták meg a támogatásukat az államtól a napelemes pályázatok során.

Tetőre épített napelemek egy budai családi házban, 2023-ban ilyen célra csaknem 3 millió forintot lehetett igényelni az államtól pályázat útján. Aki hőszivattyút, és ablakot is cserélt az 11 milliónál is több vissza nem térítendő állami támogatást kaphatott rá. Az állam a pénzt egyenesen a kivitelezőknek utalja, több száz vállalkozó viszont hiába végezte el a munkáját a teljes összeget mind a mai napig nem kapta meg - számolt be róla az RTL Híradó.

Schronk Attila a híradónak elmondta, hogy már a nyílászárót, az építő csapatot is kifizette, és a számlát is kiállította eleget téve ezzel az ÁFA kötelezettségének. Ennek ellenére még mindig nem érkezett meg a támogatás nagy része. Mint ahogy a híradó riportjából kiderül összesen 9 millió forintra vár egy éve.

Az Építési Minisztérium a férfi panaszaira utalva informatikai átállásra hivatkoztak. Schronk Attila egy Facebook csoportban összegyűjtötte azokat a kollégáit, akik hasonló cipőben járnak, pár hét alatt 110-en jelentkeztek. Schronk Attila becslése szerint az érintettek több, mint 3 milliárd forint állami támogatást várnak az államtól.

A Magyar Napelem Iparági Egyesület szerint rendszerszintű problémáról van szó. Az egyesület elnöke, Szolnoki Balázs Ádám az RTL-nek elmondta: ebben a folyamatban a háztulajdonosoknál vannak az adminisztratív pontok, és ettől függ az is, hogy a kivitelező mikor kapja meg a pénzt. Az elnök szerint a pályázót nem köti határidő a dokumentumok feltöltésére, a munka elkészültével pedig már nem érdekelt a sietségben.

Címlapkép: Getty Images