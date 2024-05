Fontos figyelmeztetést adott ki a NAV: május 21-ig ezt mindenképpen érdemes megtenni

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által készített szja-bevallási tervezetet május 21-én éjfélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni, a teendőket nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni - közölte a NAV kedden az MTI-vel.

A tervezet átnézését legegyszerűbben az elektronikus azonosítással rendelkezők tehetik meg a NAV honlapjáról elérhető webes felületen.

Kiemelték, hogy aki nem módosít a tervezetén, annak - az őstermelőket, az áfás magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat kivéve - a kiajánlott tervezet lesz a bevallása május 21-ével.

Azok az elektronikus tárhellyel nem rendelkező adózók pedig, akik kérték az adóbevallási tervezetük postázását, május elejéig kapták meg azokat a NAV-tól. Tanácsos átnézni a papíralapú tervezetet, illetve elolvasni a mellékelt tájékoztatót, amelyben minden fontos tudnivaló megtalálható.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy akiknek visszajár a befizetett adóból vagy fizetniük kell a bevalláskor és az 500 ezer forintot meg nem haladó szja és szocho-fizetési kötelezettségükre részletfizetést kérnének, azoknak a papír alapú bevallási tervezethez melléklet személyre szabott kiegészítő nyilatkozatát kell kitölteni és visszaküldeni május 21-éig. Az e-SZJA felületen elérhető bevallási tervezet is kiegészíthető a visszaigénylési adatokkal és a részletfizetési nyilatkozattal, továbbá az adó bankkártyával befizethető a felületen is.

Az szja és a szocho befizetésekor az adóazonosító jelet vagy adószámot az átutalás vagy csekk "közlemény" rovatában mindig fel kell tüntetni. E nélkül a NAV a befizetett adó összegét csak késve tudja a befizetőhöz kapcsolni.

Ha bárkinek kérdése van a tervezetekkel összefüggésben, általános tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető az ingyenesen hívható NAV Infóvonalon, a 1819-es telefonszámon, amely május 13. és 17. között 8 óra 30 perctől 18 óráig, május 21-én 8 óra 30 perctől 20 óráig érhető el - olvasható az adóhivatal közleményében.

