Újabb akksigyár jön Debrecenbe: honnan lesz 25 ezer új munkás, kik és mennyiért fognak itt dolgozni?

Több mint 50 új beruházást jelentetek be csak az az elmúlt években Debrecenben, amelyeknek a létszámigénye együttesen megközelíti a 25.000 új állást. De milyen munkaerőpiaci tartalék kell ezek betöltésére? Hogyan változtatta meg a Hajdú-Bihar munkaerőpiaci helyzetét a CATL akkumulátor gyár? Erre is kíváncsaik voltunk.

A CATL akkumulátor gyár már most jelentős hatást gyakorol a megye és Debrecen munkaerőpiaci helyzetére – szögezte le beszélgetésünk elején Tisza Edina, a WHC Kft régióvezetője, majd hozzzátette:

a gyár megjelenése lehetőséget teremt a régió számára, hogy részesüljön a legújabb technológiák által kínált előnyökből, és fejlődjön a high-tech ipari szektorban, valamint növeli Magyarország vonzerejét az ipari beruházások számára a nemzetközi piacon. Az üzem létrehozása több ezer új munkahely létrehozását eredményezi a régióban.

Debrecen egyébként úgy tűnik kiemelt akkumulátoripari központtá fog válni a közeljövőben, hiszen szintén a kelet-magyarországi nagyvárosba települ a kínai EVE Power akkumulátorgyára is. A beruházás összértéke 1 milliárd euró, amely több mint 1000 új munkahely létrehozását jelenti. Az EVE Power 2026-ra elkészülő új üzeme kimondottan az épülő debreceni BMW gyár igényeit fogja kiszolgálni - de erről a Pénzcentrum itt írt korábban.

Trenkwalder szakembere ugyanakkor a HelloVidéknek azt is kiemelte, hogy ahogy a többi régiót, úgy Hajdú-Bihar megyét is utolérte egyfajta recesszió, sok pozíciót befagyasztottak a cégek, ami rányomta bélyegét mind a hirdetési mind a recruitment piacokra.

Egyre gyakoribb a munkavállalók átcsábítása

Ha a statisztikákat nézzük, Hajdú-Bihar munkaerőpiaci mutatói 2023-as negyedik negyedévben még nem tükrözték a várakozásokat: a munkanélküliségi arány elérte a 6,1%-ot, meghaladva az országos átlagot (4,5%). Ahogy Tisza Edina a WHC régióvezetője a HelloVidéknek elmondta, a foglalkoztatási ráta szintén a megye hátrányára volt, 71,8%-os értékkel, amely elmaradt az országos átlagtól (75,0%). 2024-ben azonban már úgy tapasztalják, hogy Debrecen környéki beruházások hatása erőteljesen érezteti hatását, különösen a kvalifikált munkaerő tekintetében:

Megfigyelhető a piacon, hogy egyre gyakoribbá vált a munkavállalók átcsábítása. Az elmúlt években Debrecenben a foglalkoztatottak száma több mint 84 000 főről több mint 90 000 főre nőtt. Ebben az időszakban több mint 19 000 új munkahely jött létre, azonban ezekből mindössze mintegy 7 000 állás betöltött. A létszámbővítés folyamán a vállalkozások elsősorban a szakképzett és felsőfokú végzettségű munkavállalókra összpontosítanak

- közölte Tisza Edina, a WHC Kft régióvezetője.

Ez van: Debrecent is utolérte recesszió

A Trenkwalder szakembere elmondta, hogy tavalyi évben másfél ezer fővel bővült a régió foglalkoztatotti száma, ami a közel 250 ezer főt (239 ezer fő 2023Q4 – 15-64 év közöttiek) foglalkoztató vármegyében nem túl nagy kiugrás:

A vármegyében a 15-64 év közötti népesség 76,4%-os gazdasági aktivitási aránya (2023.4 negyedév) elmarad az országos 78,5-hoz képest. A foglalkoztatotti rátája 71,8%, ami szintén elmarad az országos 75%-tól. A gazdaságilag inaktívak száma 78 ezer fő, ami egy viszonylag magas érték. A régióban a versenyszférában volt némi létszámnövekedés, de ez is csupán 1,1%-os volt. Leginkább a feldolgozóiparban volt némi elmozdulás, illetve a magas műszaki tevékenységet végző új beruházásokhoz tartozó szellemi állomány növekedett, de ez sem olyan mértékben, ahogyan azt vártuk.

A régióban 17 ezer fő az álláskereső, ami az országos átlagértékhez viszonyítva szintén egy kicsit magasabb.

A legnagyobb beruházás most a BMW és a CATL

Az új- és újrabefektetések összegének és az új munkahelyek számának tendenciája évről évre növekszik – közölte Tisza Edina, a WHC Kft régióvezetője, aki hozzátette:

2015-ben kezdve a bejelentett beruházások és új munkahelyek száma folyamatosan emelkedett. Például 2015-ben 29 millió EUR értékben és 131 új munkahely létrehozásával kezdődött, majd 2022-ben ez a szám már 8382 millió EUR és 9995 új munkahely lett. (EDC) Ez azt jelzi, hogy az adott időszakban a befektetések és a munkahelyteremtés jelentős növekedést mutatott. Jól látható, hogy a nagyobb foglalkoztatók és gyárak, mint például a BMW, CATL, EcoPro, Sensirion, Krones és Schaeffler, folyamatosan növelik beruházásaikat és munkahelyteremtési kezdeményezéseiket az adott régióban vagy iparági szegmensben.

Több mint 50 új beruházást jelentetek be az elmúlt években

Számos új beruházás van, és itt fontos megkülönböztetni mindjárt a különböző stációit ezen beruházásoknak, hiszen attól, hogy egy gyár bejelenti, hogy régióba jön, az még sok esetben csupán hosszú évek múlva jelenik meg konkrét létszámigényekben. A Trenkwalder saját mérései szerint több mint 50 új beruházást jelentetek be az elmúlt években, amelyeknek a létszámigénye együttesen megközelítette a 25.000 új állást.

A legnagyobb beruházás nyilván a BMW és a CATL. Előbbinek látszólag nagyobb a helyzeti előnye, ráadásul jóval nagyobb beszállítói kör épül köré, így többek közt a CATL is, ami alapjaiban változtatja meg a régió arculatát. Ezen felbuzdulva persze számos más résztvevő is megjelent a régióban vagy kezdett további bővülésbe, így az EVE Power, ECOPro, de a Vitesco, Tran-sped, Halms Hungary, hogy csak párat emeljünk ki.

Ugyanakkor már korábban is voltak kisebb-nagyobb régiós beruházások az egyetemnek és a régiós támogatásoknak köszönhetően, de fejlesztettek a már eleve jelenlévő cégek is:

Érdekesség még, hogy mindig azt gondoljuk, hogy összeszerelő üzemekkel vagyunk tele, de ebben a régióban megjelentek olyan beruházások is, amelyek ezen túlmutatva magas hozzáadott értékű termelést hoznak – megtalálhatók köztük még kutatóközpontok is. Ilyen kifejezetten magas hozzáadott értékkel beruházó szereplő például a svájci Sensirion.

- mondta el a Trenkwalder szakembere, aki kiemelte, az új beruházások ugyanakkor még nem szerepelnek a legnagyobb foglalkoztatók közt.

A tavalyi adatokat nézve továbbra is a TEVA a legnagyobb foglalkoztató a 2000 feletti létszámával, majd az KITE (1,84 ezer fő), az NI Hungary (1,48 ezer fő), a Shaeffler Debrecen (1,28 ezer fő), illetve a BMW (1,22 ezer fő) következnek. Ezen utóbbi cég az utóbbi időben szinte mindenhol hirdet, ami 2024-ben várhatóan átrendezi a legnagyobb foglalkoztatók sorrendjét.

- tették hozzá.

Hogyan alakult a bérezés a többi vidéki nagyvároshoz viszonyítva Debrecenben?

Korábban az utolsó harmadhoz tartozott bérezésben a régió és vármegye. Az utóbbi évek felfutása és megnövekedett munkaerőigénye miatt lassú elmozdulás tapasztalható a középmezőny irányába. A Trenkwalder szerint a verseny arra készteti a régiós foglalkoztatókat, hogy az M3-as autópálya mentén lévő városok bérszínvonalával fel tudja venni a versenyt.

Ami a jelenlegi bérszínvonal további 10-15%-os növekedését vetíti előre.

Tisza Edina, a WHC Kft. régióvezetője a bérek kapcsán a HelloVidéknek elmondta, az elmúlt időszakban Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében a bérezés dinamikája kedvező tendenciát mutatott, ugyanakkor az emelkedés mértéke változó lehet más nagyvárosokhoz és régiókhoz képest:

Elmondható, hogy a bérek emelkedése összhangban van a magyarországi átlaggal. Megfigyelhetők különbségek a különböző szektorok között, például az IT és mérnöki területeken jelentős magasabb bérezési szintek tapasztalhatók. A bérsávok alakulása szektoronként változó. Az operátori kategóriában a havi bruttó átlagkereset 357 000 Ft, míg a karbantartók esetében ez az összeg 550 000 Ft. Az IT területén a senior pozícióban dolgozók havi átlagos bruttó fizetése pedig elérheti az 1 800 000 Ft-ot.

Lássuk, milyen munkaerőből van hiány, miből van túlkínálat?

A Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében tapasztalható munkaerőpiaci helyzetet jellemzően a szakemberhiány jellemez több területen. Főképp az ún. kékgalléros munkavállalók esetében, mint például sofőrök, raktárosok és szerelők terén, ahol folyamatosan magas a kereslet. Ennek hátterében a fluktuáció jelentős mértékben nőtt, ami részben az állandó beruházásoknak köszönhető, mivel a jelöltek inkább a magasabb fizetések és egyéb juttatások miatt hajlamosak több munkahelyre pályázni és kipróbálni. Ugyanakkor más területeken, mint például az adminisztratív szektorban, túlkínálat alakult ki, aminek eredményeként ezen munkakörök bérezése alacsonyabb szinten mozog.

Az IT szektorban és mérnöki pozíciókban a legmagasabb a kereslet a munkaerőpiac számára, mivel ezek a területek magasabb bérezést és kiemelkedő szakmai lehetőségeket kínálnak. A technológiai fejlődés és a gazdasági növekedés elősegíti ezen területek további növekedését és versenyképességét a munkaerőpiacban. A legkeresettebb foglalkoztatási területek közé tartoznak a raktáros, technikus, villanyszerelő, mérnök és karbantartó pozíciók.

- közölte a Trenkwalder.

Hatalmas várható létszámigények miatt szinte mindenféle munkaerőből jelentős hiány prognosztizálható,

de szerencsére ezeket az igényeket a cégek csak fokozatosan érvényesítik. Viszont már most tetten érhető a hiány a középfokú szakmunkás és technikus szakmák területén, és a mérnökállományban, a gyártástámogatók körében, illetve további felsőfokú végzettséggel bírókból is hiány van:

a keresett pozíciók 60%-a felsőfokú végzettséghez kötött. Az alapfokú végzettséggel bírók kapcsán itt még nincs teljesen kifeszítve a piac.

A megyei létszámigények országos viszonylatában Debrecen és környéke az 5-6. helyen áll

Ezen a területen is a szakmunkásokból a legnagyobb a hiány, a technikusok, mérnökök iránt az újonnan induló gyárak verekednek. A minőségirányítás és a minőségbiztosítás keresett terület. A felpörgő gazdaság, a sok új üzlet a kereskedelmet is élénkíti, ezért a logisztika és a kereskedelem területen is nagy a kereslet a különböző pozíciókra. A magas hozzáadott érték miatt ebben a régióban az IT terület is robog, folyamatos a keresés IT-s pozíciókra, így jelen van az igény mind a szoftverfejlesztők, mind a rendszergazdák iránt

- állította a Trenkwalder.

Az országos átlagnál valamivel jobban keresnek az itt élők

A Profession.hu adatbázisában szereplő hirdetések béradatai alapján alapján 2024-ben az átlagos nettó kínált bér Hajdú-Bihar vármegyében nettó 298 559 Ft. Vármegyei összehasonlításban Hajdú-Biharról elmondható, hogy az országos átlagnál valamivel kedvezőtlenebb a bérezés: az egész országra vonatkozó átlagbér ugyanis nettó 329 698 Ft. Erős növekedés látszik viszont a bérek tekintetében tavaly óta: 2023-hoz képest 9 százalékkal emelkedett a kínált fizetések átlaga

- közölte a HelloVidékkel a Profession.hu.

A legtöbb embert a Profession.hu szerint a szakmunka kategóriában keresik, ezt követi a fizikai, segéd és betanított munka, majd a gyártás és termelés. A legjobban fizető területek a gyártás, termelés, a mérnök és az építőipar, ingatlan. Az állások közül pedig a legmagasabb átlagos nettó fizetést sorrendben a gyártás, termelés vezetői (617 250 Ft), a minőségbiztosítási mérnöki (532 000 Ft), valamint a villamosmérnöki (465 500 Ft) munkák kínálják.

A Profession.hu adatbázisai szerint egy hirdetésre eső jelentkezések számában kiemelkedő az adminisztrációs terület, az értékesítés és a fizikai, segéd és betanított munka. A szakmunka kategóriában hirdetik meg messze a legtöbb állást.

A három leginkább munkaerőhiányos szakma:

a villamosmérnök,

az esztergályos, marós,

az autószerelő, szervizes munkakörök.

A három átlagosan a legtöbb jelentkezőt vonzó szakma pedig

az adminisztrátor, dokumentumkezelő,

a kereskedő, eladó,

a bolti eladó, pénztáros.

Kíváncsiak voltunk arra is, hány vendégmunkás dolgozik most Debrecenben és környékén

Érdekesség, hogy az új beruházások kapcsán sokan vannak, akik a beruházás megvalósítására érkeztek, ők főként 3. országbeli munkavállalók. Az érvényben lévő munkavállalási engedélyek száma 2023 dec. 31.-én 1895 fő volt. Ahogy a Trenkwaldertől a HelloVidék megtudta, ezen felül további 185 fő dolgozott Ukrajnából (155) és Szerbiából (30) a régióban. A nem engedélyköteles, csupán foglalkoztatók által bejelentett külföldiek száma ezen felül további 376 főt tett ki.

A munkavállalók két területen érezhetőek nagyobb létszámban a régióban. Egyrészt a beruházás megvalósítása folyamatában vesznek részt, jellemzően építőipari tevékenységben vagy a gyártás beindításakor kell egy kisebb kontingens, akik betanítják és átadják a szükséges információkat. A másik csoportot a sok egyetemista és külföldi hallgató vagy kutató alkotja, ők kutatásokban vesznek részt, vagy projekteket vezetnek, irányítanak. Létezik egy harmadik kör: a beruházások felső vezetői, termelésirányítók, ők felelősek a hazai működésért.

- tette hozzá a Trenkwalder.

A munkaerőpiaci szakember még elmondta, hogy

a vendégmunkások épp annyit keresnek ők is, mint az azonos munkakörben dolgozó magyar kollégáik, egyáltalán nincsenek túlfizetve, de alul sem.

Arra tehát nem alkalmas ez az állomány, hogy letörjék velük a béreket. Akik magasabb összegeket keresnek, azok kiküldetésben vannak Magyarországon a külföldi cég munkavállalóiként – őket hazánkba delegálták a gyártást beindítani, felügyelni.

Címlapkép: Getty Images