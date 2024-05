100 milliónál kezdődik egy újabb családi ház ezen a vidéken: ki bírja ezt már megfizetni?

Több mint 10%-kal emelkedett az első lakásukat vásárlók aránya Győr-Moson-Sopron vármegyében, ahol az első otthon közel 38 millió forintos költséget jelentett a fiatalok számára. Az ingatlanvásárlásra fordított átlagos költség a vármegyében 42 millió forint fölé emelkedett, az átlagos négyzetméterár 17%-kal lett magasabb, mint tavaly. A vásárlók harmada a vármegyeszékhelyet preferálta az ingatlan kiválasztása során, ahol az átlagos, otthonteremtésre fordított összeg megközelítette az 53 millió forintot - derült ki a Duna Hause sajtóközeményéből.

Az otthonteremtési támogatások adta lehetőség, valamint a kedvezőbb kamatkörnyezet országos szinten hozzájárult az ingatlanpiac felíveléséhez, a hazai szegmens az ingatlanközvetítő becslése szerint 11 200 tranzakcióval az év eddigi legjobb hónapját zárta. Az elérhető kedvezmények ösztönzőleg hatottak a Győr-Moson-Sopron vármegyei fiatalokra is, ugyanis a 2023-as évhez képest 11 százalékponttal, 36%-ra emelkedett az első lakásukat vásárlók aránya a területen

– kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei lokációt preferáló, első lakásukra szerződő otthonteremtők 416 ezer forintos átlagos négyzetméteráron, átlagosan 37,9 millió forintos ráfordítással juthattak megközelítőleg 90 négyzetméteres alapterülettel rendelkező ingatlanokhoz idén

– folytatta a szakértő.

Ennél magasabb összeget, 42 millió forintnál is többet költöttek azonban átlagosan az otthonteremtők a vármegyében, ahol a négyzetméterárak tekintetében – a használt és az új ingatlanokat is beleértve – 17%-kal, 537 ezer Ft-ra emelkedett az árszint. A magasabb négyzetméterár az átlagos alapterület mérséklődését hozta, a tavalyi 90 négyzetméter helyett, 78 négyzetméterre csökkent a választott ingatlanok által biztosított élettér.

A preferált ingatlantípus az esetek 46%-ban a családi ház volt a vármegye településein, ahol az értük fizetett négyzetméterár 390 ezer Ft/m2-ről 498 ezer forintra nőtt, így a 100 négyzetméter körüli kertes házak átlagos vételára meghaladta az 51 millió forintot. Keresettek voltak továbbá a téglaépítésű lakások is, amelyekért vármegyei szinten 7%-kal csekélyebb, 601 ezer forintos átlagos árat fizettek a vevők négyzetméterenként, az összköltség egy 58-60 négyzetméteres otthon esetében így csaknem 35 millió forintra mérséklődött. Az esetek 12%-ban házgyári lakásra szerződtek a Duna House ügyfelei Győr-Moson-Sopron vármegyében, ezért az ingatlantípusért 10%-kal többet, átlagosan 606 ezer forintot kellett fizetni négyzetméterenként 2024-ben. Egy 52 négyzetméteres lakótelepi panellakás vételára így az idei évben meghaladta a 31,6 millió forintot.

A vásárlók több mint harmada a vármegyeszékhelyet választotta, 20%-uk mosonmagyaróvári ingatlanra szerződött, de szívesen választották a vevők a soproni lokációt is, ahol az átlagos négyzetméterár 7%-kal lett magasabb a tavalyi évhez képest, meghaladta a 607 ezer forintot az összes, idén értékesített ingatlan adatai alapján.

A győri területen dolgozó kollégák beszámolója szerint már a tavalyi év vége tájékán érezhető volt a kereslet élénkülése, ami a 2024-es év indulásával tovább fokozódott. A gazdasági helyzet javulása, a csökkenő kamatpálya és a megújuló otthonteremtési támogatások mind élénkítő hatással voltak az érdeklődésre, olyannyira, hogy már a nagyobb alapterületű (110-140 m2) és nagyobb értékű ingatlanok, a 90-120 millió forintos értékhatár is egyre inkább szóba jött a keresés során mind a győri családi házak, mind pedig az agglomeráció kertes házai tekintetében. Természetesen az alacsonyabb értékű ingatlanokra, a 30 millió forint alatti áron megvásárolható panellakásokra is számottevő, folyamatos érdeklődés érkezik. Nem csak a kereslet, de a tényleges tranzakciók alapján is megállapítható, hogy az idei évben a nagyobb értékű ingatlanokat is viszik a vevők, ugyanis a tavalyi évi 502 ezer forintos átlagos négyzetméterár az idei év első négy hónapjának tranzakciói szerint 720 ezer forint fölé emelkedett.

Sopronban és környékén is beindult a kereslet, az igazán jó, igényes ingatlanok pedig kifejezetten gyorsan gazdára is találnak. A nappali plusz két hálószobás lakások iránt, 50 millió forintos értékhatárig jelentős az érdeklődés, amelyek esetében nem is igazán a négyzetméter, mint inkább az ár irányítja a vevői döntéseket

– ismertette a helyi ingatlanszakértők tapasztalatait Benedikt Károly.

Családi házakra a dupláját, 100 millió forint körüli összeget szánnának a vevők, ami megközelítőleg 100-120 négyzetméteres otthonokat jelent. Általánosságban jellemzi az ügyfeleket, hogy minél nagyobb ingatlant szeretnének vásárolni, minél jobb állapotban, de lehetőleg az ár is legyen kedvező. A 100 millió forint feletti ingatlanokra ennek megfelelően alig van kereslet, ahogy a kedvezőbb árú, de felújítandó otthonokat is kevesen viszik. Ennek oka főként a nehezen elérhető és sokszor már euró alapon meghatározott, magas kivitelezési költség

– tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images