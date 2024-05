Rég kaptak ekkora lehetőséget az eladósodott magyarok: aki ügyes, most milliókat nyerhet

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) április végén közzétett adatai alapján 2023-ban mind számban, mind összegben jelentősen visszaesett a hitelkiváltások mennyisége, miközben az erre a célra felvett átlagos hitelösszeg is jelentős mértékben csökkent 2022-höz viszonyítva. Mindebben semmi meglepő nincsen, hiszen a 2022 végén – 2023 elején tetőző hitelkamatok csak a tavalyi év második felében kezdtek határozottabb csökkenésbe, így az év nagy részében nem sokan lehettek, akiknek megérte volna egy korábbi, jó eséllyel kedvezőbb kamatozású hitelt egy újabbra cserélni. Azóta azonban sokat csökkentek a kamatok, így aki akkoriban vett fel hitelt, az már most több millió forintot is spórolhat egy hitelkiváltással - írta a Pénzcentrum.

Nem meglepő, írta a Pénzcentrum, hogy a KSH adatai szerint a tavaly egyébként is zsugorodó magyarországi hitelpiacon a hitelkiváltások száma 59, azok összege 70 százalékkal csökkent, miközben az átlagos hitelösszeg 11,2 millió forintról 8,2 millió forintra olvadt. 2022 első félévében még 19 468 millió, második félévében pedig 8 592 millió forintot folyósítottak hitelkiváltásra (összesen 28 060 milliót), míg 2023 első felében 6 040 millió, második felében már csak 2 421 millió (összesen 8 461 millió) forintot. A visszaesés tehát látványos, főleg ha mellé tesszük, hogy 2021-ben még 42 883 millió forint volt a hitelkiváltásra folyósított jelzáloghitelek összege. - írták. A magyarok egy része tehát keresi a hitelkiváltás nyújtotta előnyöket, így várhatóan a hitelkamatok csökkenésével ismét többen lesznek azok, akik olcsóbbra cserélnék drága hitelüket. Ez különösen igaz lehet azokra, akik 2022 év végén – 2023 év elején, a legmagasabb kamatok idején vettek fel lakáshitelt. De mennyit is spórolhat az, aki mondjuk egy tavaly januári lakáshitelt váltana ki egy mostanival?