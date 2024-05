Aggódnak a magyar gazdák: bizonytalan időszak köszöntött be

A mezőgazdaságban már régóta jelen vannak a hosszabb, termelési ciklusokat felülelő finanszírozási megoldások, így az ágazatban viszonylag magas az igény a hitelbiztosításra - mondta el az Agrárszektornak Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetője. A szakember, aki az AgroFood 2024 konferencia egyik előadója lesz, beszélt arról is, hogy az elmúlt időszak kedvezőtlen hatásai, folyamatai után idén kiegyensúlyozottabbá válhat a termelés az agrár- és az élelmiszeriparban Magyarországon, ugyanakkor a hitelezési környezetben nagy változás nem várható idén. Ezért a vállalatoknál a kapacitásbővítő beruházások valószínűleg csak később fognak beindulni.

A szakember elmondta, hogy főként az agrár ágazatra jellemző nagyon hosszú, gyakran teljes termelési ciklusokat átívelő finanszírozási szükségletek már régen életre hívták a szállítók vevőköveteléseinek biztosítási igényét, legyen szó akár az állattenyésztésben gyakori 3-4-5 hónapot felölelő turnus finanszírozásról - például a baromfi-, sertés- vagy pulykatenyésztők esetében -, vagy a növénytermesztésben gyakori fél, vagy akár egy évet is elérő inputanyag - vetőmag, műtrágya, növényvédő szer - finanszírozásról.

Szilágyi Péter szerint ezért - bár az ágazatban egyéb biztosítékokkal, mint például a jelzálogjog, az állománybiztosítás, vagy a vágóhídi engedményezés - is gyakran operálnak, az átlaghoz képest is viszonylag magas az igény a hitelbiztosításra. Az pedig kijelenthető, hogy a legnagyobb és közepes méretű szereplők körében már viszonylag nagy a penetráció és a kisebb cégek körében is egyre népszerűbb szolgáltatásról beszélünk, hiszen egy komplett szolgáltatási csomagot nyújt a vevők vagy leendő vevők kockázati minősítésétől a vevői kinnlevőségek biztosításán keresztül egészen az esetlegesen nemfizetés miatt bekövetkező kártérítésig, illetve követelésbehajtásig - tette hozzá a Coface kockázatkezelési vezetője.

Ugyanez a tendencia figyelhető meg az élelmiszeripari cégek esetében is, ahol az élelmiszer gyártó, feldolgozó és nagykereskedő vállakozások veszik igénybe a hitelbiztosítók által nyújtott szolgáltatást, védelmet

- mondta Szilágyi Péter.

A mezőgazdaság továbbra is a legstabilabb ágazatok közé tartozik

A korábbi kedvezőtlen környezeti hatások (a koronavírus-járvány, az ellátási láncok zavarai, az inputanyagok és az energia árának robbanásszerű emelkedése, majd az orosz-ukrán háború és egyéb geopolitikai feszültségek, extrém időjárási körülmények) után az agrár- és élelmiszeriparban is valamelyest kiegyensúlyozottabbá és kiszámíthatóbbá válhat idén a termelés. Bár a Coface-nál a közép-kelet-európai régióban a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart a közepes kockázatú ágazatok közé sorolják, a magyar mezőgazdasági vállalkozások minősítési és kockázati szempontból is stabilabb és az átlagostól jobb kockázati besorolással rendelkeznek, fizetőképességük a gazdaság egészét nézve az átlagnál megbízhatóbb, ugyanakkor ez az élelmiszeripari vállalkozásokra már nem feltétlenül igaz.

Az élelmiszergyártók hatékonyságnövelésére, a költségcsökkentés mellett a minőség javítására és így a piacaik megtartására/bővítésére is nagy szükség lenne. Részben a tradícionális működési modelleknek és a kiemelt EU-s, valamint hazai támogatási rendszernek köszönhetően a fizetésképtelenségi mutatókat vizsgálva mind az ágazaton belül arányaiban, mind pedig más ágazatok statisztikáival összehasonlítva is a válságállóbb ágazatok közé sorolható.

Mint partnereket, ügyfeleinket tekintve is egyértelműen a hosszú távú és kiszámítható együttműködést fontosnak tartó vállalkozások között tartjuk számon az agrár- és élelmiszeripar szereplőit

- emelte ki Szilágyi Péter.

Idén már nem várható további nagy változás a hitelezések terén

Még ha némi tér van is a további jegybanki alapkamatcsökkentésekre, nagyon jelentős változtatásra a jelen makro- és világgazdasági helyzetben már nem számíthatunk idén - mondta a Coface kockázatkezelési vezetője. Mivel a kamatszintek a korábbi évekhez képest továbbra is magasabban maradnak, ezért a szállítói hitelezés ezen túl is fontos szerepet tölthet be a vállalkozások, így az agrár és élelmiszeripari vállalkozások életében is, csakúgy mint a piacon még elérhető támogatott hitelkonstrukciók.

A külső bizonytalan gazdasági környezetnek és a visszafogott fogyasztásnak köszönhetően a vállalatoknál a kapacitásbővítő beruházások beindulása még várat magára, de ez fokozatosan a fogyasztás élénkülésével és a szektor számára idén megnyíló a 2023-2027-es Közös Agrárpolitika régóta várt vidékfejlesztési pályázatainak köszönhetően változhat, így a vállalati hitelezés élénkülése is elképzelhető az év második, illetve a jövő év első felében - mutatott rá a szakember.

Címlapkép: Getty Images