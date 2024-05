Európa legszigorúbb törvénye védi Magyarország zöldvagyonát: de miért kell ez a szigorítás?

Az erdők szolgáltatásai minden magyar embert megilletnek, éppen ezért egységben kell szemlélni az erdővel kapcsolatba kerülő minden ágazatot, és fontos beszélni a teljes értékláncot lefedő erdő alapú gazdaságról és iparról - mondta az Agrárminisztérium (AM) keddi közleménye szerint a tárca erdőkért és földügyekért felelős államtitkára a Soproni Egyetem Faipari Ágazati Egyeztető Fórumán.

Zambó Péter szerint az erdőalapú gazdaság a meglévő, rendelkezésre álló természeti erőforrások innovatív, dinamikus és felelősségteljes felhasználásának a rendszere, amelyhez az alappilléreket már lerakták.

Kiemelte, hogy Európa legszigorúbb erdőtörvénye védi Magyarország zöldvagyonát, a több mint kétmillió hektár erdőt. Ennek stratégiai részét, mintegy felét olyan állami erdészeti társaságok kezelik, amelyek alapműködése a fenntarthatósághoz kapcsolódik.

A stabilan működő, egységesen magas szakmai színvonalú erdőgazdálkodás az erdőalapú gazdaság, s benne a faipar legfontosabb bázisa. Ez az első, ha fenn akarjuk tartani az ellátásbiztonságot, és Magyarország szuverenitását a zöldvagyon felhasználásával is védeni akarjuk

- hangsúlyozta.

Az államtitkár fontosnak tartja a kutatás-fejlesztés területén a vállalatok által hasznosítható, eladható innovációk létrehozását is, ehhez pedig elengedhetetlen az eszmecsere. Zambó Péter ennek a partnerségnek kézzelfogható jeleként jelentette be, hogy az AM kezdeményezi, és elindítja egy magyarországi klaszter szervezését az erdő alapú gazdaság szereplői számára, melynek megvalósítására az Erdészeti Ágazati Tudásközpont Nonprofit Kft. kapott megbízást.

Címlapkép: Getty Images