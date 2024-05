Elképesztő, mennyit kaszálnak ezek a munkások: érettségivel, kezdőként is 450 ezeret kereshetsz

A CNC ipar gyors fejlődése és a modern gyártási technológiák elterjedése miatt egyre nagyobb szükség van jól képzett szakemberekre. A Pénzcentrum cikkében körbejárta a CNC gépkezelő képzéseket, elhelyezkedési lehetőségeket, fizetéseket, és azt is, hogy miért választanak sokan külföldi munkát.

Az Európai Unió és a Magyar Kormány munkaügyi szervezetei rendszeresen készítenek jelentéseket a munkaerőpiac alakulásáról, beleértve a béreket és a keresletet különböző szektorokban. Ezeken az oldalakon található információkat egybevetve az látszik, hogy az elmúlt öt évben a CNC gépkezelők iránti kereslet jelentősen növekedett, évi átlagosan 5-10%-kal. Ezzel párhuzamosan a bérek is folyamatosan emelkedtek, évente átlagosan 5-10%-os növekedést mutatva.

Ahogy a portál írja, a szektor elmúlt 5 éves masszív bérfejlesztése is mutatja a szakmának a pozícióját, 2018 óta közel 50%-os emelések látszanak az ágazatban, egy kezdő is megkereshet akár már bruttó 450 ezer forintot is.

A CNC gépkezelést szakközépiskolákban és felnőttképzéseken is van lehetőség elsajátítani. Mi ennek a menete? Milyen ismereteket sajátítanak el a diákok a képzéseken? Miért vándorolnak sokan külföldre? Mennyit kereshetnek a külföldi országokban? Erről többet a Pénzcentrum teljes cikkében olvashatunk, ide kattintva.

