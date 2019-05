Megrázó: megmutatta gyermekkori otthonát a Sztárban sztár népszerű énekese

Sokkoló videót készített Horváth Tamás: a felvételt közösségi oldalán osztotta meg, hogy bemutassa, honnan is indult. Ezzel is szeretett volna példát mutatni rajongóinak, hogy a szegénységből is ki lehet törni. Arra szeretné inspirálni azokat, akik követik a pályafutását, hogy soha ne adják fel, tűzzenek ki célokat és tegyenek meg mindent azért, hogy el is érjék őket. A felvételen azt is megjegyzi, a ház akkor sem volt jobb állapotban, amikor ő még itt élt.

(Kiemelt kép: Horváth Tamás hivatalos oldala, Fotó: Vajda István /hydelight)