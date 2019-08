Roham indult az Auchanba, Lidlbe, Sparba: vége, készlet erejéig tart a gigaakció

Nincs mese, elindult a végső visszaszámlálás, szeptember 2-án, azaz holnapután kezdetét veszi a 2019/20-as tanév. Na persze ezt a legtöbb gyereknek, és szüleiknek mondanunk sem kell, mindig akadnak persze olyanok, akik az utolsó utáni pillanatra hagyják a felkészülést. Te is ilyen vagy? Nos, nincs veszve semmi, ha még ezen a hétvégén szereznéd be a különböző kellékeket, még bőven van rá lehetőséged. Sőt, olykor ilyenkor lehet kifogni a legjobb akciókat is.

Nem olcsó mulatság az iskolakezdés

Noha bizonyos fokú anyagi könnyebbséget jelenthet a családok számára, hogy a törvény szerint a 2019/20-as tanévben a köznevelési intézmények 1-9. évfolyamos tanulók számára térítésmentesen biztosítják a tankönyveket, ugyanakkor egy általános iskolás gyermek iskolakezdése spórolósan is 10-15 ezer forintba kerül. És akkor az egyéb kiegészítőkről, például ruházat, elektronikai eszközök, bútorok még nem is beszéltünk. Utóbbiakkal együtt meghaladhatja az összeg 100 ezer forintot is, arról nem is beszélve, hogy az árak rendkívül széles skálán mozognak. Részletesebben erről ebben a cikkünkben írtunk.

Az élelmes családok persze tudják, hogy sokat lehet fogni az akciókkal, és a legdurvább kedvezmények épp a napokban élesednek.

Többségük persze majd szeptember 2. után, viszont akkor már bajos lehet az elérhető készlet. És a leértékelt árukért ma már nem kell kilométereket utazni, már a sarki diszkontokban is remek lehetőség nyílik az iskolakezdésre való felkészülésre. Mint az a Pénzcentrum nemrég megjelent cikkéből kiderült, idén a szükséges eszközök terén legnagyobb arzenállal az Auchan és a Spar/Inerspar üzletek rendelkeznek (bár boltonként eltérő a termékszortiment), de nem sokkal maradnak le tőlük a diszkontláncok sem. A lakossági pénzügyekkel foglalkozó hírportál körképe szerint például egy 50 tételből álló listáról 28-at sikerült kipipálniuk az Aldi üzleteiben.

Friss iskolakezdési akciók a magyar boltokban

Hogy kiderítsük, a héten mit lehet elcsípni a hazai áruházláncoknál, a HelloVidék hazai láncok akciós újságjait listázó aloldalához fordultunk. Érdekesség, hogy a kifejezetten iskolakezdésre készített kiadványok mellett most a heti szórólapokban is fontos szerepet kap az iskolakezdés, több lánc is különféle csemegékkel hívja fel a szülők figyelmét az első tanítási napra. Az Intersparban például egy uzsonnásdoboz (Verdák 3) 699 forintba kerül, és ha rakunk bele üdítőt és némi ropogtatni valót, akkor is megvagyunk 1000 forintból. Összehasonlításként, az Auchannál 439 forintért is van már uzsonnásdoboz, míg a Lidl tematikus újságja 799 forintos ételtartó doboz variációt listáz. Na, de nézzük áruházlánconként, milyen áron lehet beszerezni a különféle tanszereket az utolsó pillanatban:

Aldi: A diszkontlánc tematikus akciós újságjának címlapján a filléres (A5-ös méret, 33 Ft/db) füzetek mellett a Vízfestékkészlet kapott helyet, utóbbiért 799 forintot kérnek. Fellapozva a kiadvány persze az iskolaszerek egész tárháza tárul elénk: akad a felhozatalban töltött tolltartó 1699 forintért, körzőkészlet szintén 1699 forintért, és 10 darabos, 599 forintér kínált füzetborító-készlet is. Az árak tetejét a diszkontlánc kínálatában az elektronikai eszközök adják, van a kínálatban notebook 149990 forintért, tablet 39990 forintért, vagy épp laminálókészlet (azt mondjuk nem tudjuk, mire kellhet egy ilyen egy iskolásnak) 6499 forintért. Kíváncsi vagy, milyen akciók vannak még az Aldi boltjaiban? Nézd meg az iskolakezdésre kiadott szórólapjukat!

