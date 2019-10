Ez a 30 legjobb középiskola most a vidéki Magyarországon - itt a toplista!

Mint arról nemrég beszámoltunk, az érettségi eredmények és kompetenciamérések alapján, az idei évben is elkészítették a magyar középiskolák rangsorát. A legjobbiskola.hu portálon közzétett összesítés szerint, akárcsak tavaly, 2019-ben is a veszprémi Lovassy László Gimnázium végzett az országos rangsor élén. A HelloVidék most arra volt kíváncsi, hogy az iskola típusa szerint, melyek a legjobb vidéki intézmények.

Fontos megjegyezni, hogy a rangsor készítésekor a más listáknál szokásos egy év helyett öt év érettségi és kompetenciafelmérési eredményeit átlagolták, így egy-egy jó vagy rossz év nem torzítja az eredményeket, hanem egységes képet kaphatunk az egyes középiskolák teljesítményéről. És akkor nézzük a vidéki toplistát, az oktatás típusa szerint (zárójelben az összesített országos helyezés):

Top 5 vidéki 4 évfolyamos gimnázium

(1.) Lovassy László Gimnázium, Veszprém (8.) Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza (13.) Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, Debrecen (14.) Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (17.) Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium

Top 5 vidéki 6 évfolyamos gimnázium

(4.) Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged (7.) Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza (9.) Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, Debrecen (11.) Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium, Budaörs (12.) Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr

Top 5 vidéki 8 évfolyamos gimnázium

(16.) Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr (21.) Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg (26.) ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely (38.) Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi (48.) Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Gödöllő

Top 5 vidéki szakgimnázium

(74.) Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár (121.) Váci SZC Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma, Vác (147.) Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája, Győr (172.) Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Eger (179.) Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Debrecen

Top 5 vidéki szakközépiskola

(174.) Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája, Győr (496.) Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Győr (527.) Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Győr (542.) Győri Műszaki SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Győr (568.) Kecskeméti SZC Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Kecskemét

Top 5 vidéki szakiskola

(838.) Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája, Nagykanizsa (1335.) Váci SZC Madách Imre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gödöllő (1490.) Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Dunaújváros (1532.) Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola, Mezőkövesd (1533.) Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Velence