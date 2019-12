Ezt jobb, ha letisztázod a pároddal: csak utána rohanj babaváróért a bankba

Így támogatják Magyarországon a családokat

Egy gyermek érkezése rendkívüli módon megterheli a családi kasszát, szerencsére az államtól és az önkormányzatoktól többféle jogcímen is lehet kapni támogatást. Mivel elég zsúfolt lesz a babavárással, szüléssel és az újszülött kisbaba gondozásával töltött időszak, érdemes már a várandósság legelején tájékozódni ezekről a plusz bevételi forrásokról. A teljesség igénye nélkül az újdonsült szülők számára elérhető az, dekeretén belül is állami támogatást nyújt az állam a gyermek életkezdéséhez.vissza nem térítendő állami támogatás, amely az otthonteremtést segíti. A csokot a meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló szülők, életkoruktól függetlenül igényelhetik lakás építésére, vásárlására vagy bővítésére. Előre vállalt gyermek után is igénybe vehetik a házaspárok, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie. A csok iránti kérelmet a Magyar Államkincstárral szerződést kötő hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.Idén vezették be a családvédelmi akcióterv egyes rendelkezéseit, melyek közül a babaváró hitel, a falusi csok, valamint az autóvásárlási támogatás érinti a legtöbb családot.2019. július 1-je és 2022. december 31-e között igényelhető. Minden házaspár, ahol a feleség 18 és 40 év közötti, és legalább egyikük 3 év biztosítási jogviszonnyal rendelkezik (a hallgatói jogviszony is annak számít), maximum 10 millió Ft kamatmentes, szabad felhasználású kölcsönt igényelhet a bankfiókokban. A hitel törlesztőrészlete legfeljebb havi 50 ezer Ft, futamideje 20 év. Amennyiben a családba 5 éven belül legalább 1 gyermek születik, 3 évig nem kell a törlesztő részleteket fizetniük, és a teljes futamidőre jogosulttá válnak a kamatmentes törlesztésre. Ha a második gyermek is megszületik, újabb 3 évre szünetel a törlesztés, és a tartozás 30%-át elengedjük. Ha megérkezik a harmadik gyermek is, akkor pedig a teljes fennmaradó tartozást elengedjük. Amennyiben egy házaspár várandósan veszi fel a Babaváró támogatást, majd három éven belül megszületik a második gyermekük, majd újabb három éven belül a harmadik, anélkül vehették igénybe a kölcsönt, hogy abból egyetlen forintot is vissza kellett volna fizetniük.lényege, hogy a kormány legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a legalább három gyermeket nevelő családok esetében 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatással, amely az autó árának maximum 50 százalékát teheti ki.2019-ben szintén lényeges intézkedés volt abevezetése, melyről a HelloVidéken minden információ megtalálható. A támogatásnak köszönhetően az egygyermekes családok 600 ezer forint, a kétgyermekes családok 2 millió 600 ezer forint, a háromgyermekes családok pedig 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak használt lakás vásárlására vagy annak korszerűsítésére, bővítésére, tanyák esetében is. A falusi csokkal érintett települések listájára 2486 hátrányosabb helyzetű, 5000 fős lélekszám alatti település került. A települési körbe az olyan ötezer lélekszám alatti helységek tartoznak, amelyek népessége 2003-2018 között csökkent.