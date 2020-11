Karácsonyi adományt kapnak a kisvárdai lakosok: összesen 16,5 millió forintot osztanak ki a városban

A szociális ellátások iránti igény évről évre nő, a jelenlegi pandémiás időszak pedig sokaknak különösen nehéz Kisvárdán. Tapasztalataink szerint a karácsony előtt nyújtott támogatás úgy a 65 év felettiek, mind a nagycsaládosok körében nagy népszerűségnek örvend

- nyilatkozta Leleszi Tibor polgármester, aki ebben az évben is előterjesztést nyújtott be a testületnek, hogy az idén is megőrizzék a sokéves hagyományt. Ennek alapján, Kisvárda Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az érintetteknek fejenként, 5000 Ft támogatást szavazott meg.

Ezekben a napokban Kisvárdán összesen 3312 idős, nagycsaládos vagy vak,-és gyengén látó otthonába érkezik meg az önkormányzati támogatás, melyet az eddigi évekhez hasonlóan, önkormányzatunk munkatársai személyesen adják át az érintetteknek

- tájékoztatott Leleszi Tibor.

A karácsonyi adományt november 26-tól december 11-ig hordják az önkormányzati dolgozók, leginkább hétvégén, mivel a tapasztalatok szerint akkor mindenkit otthon találnak. Ha mégsem így lenne, akkor a postaládába bedobva hagynak egy értesítőt és egy meghatalmazást is. Ez utóbbit arra az esetre, ha valaki egészsége, vagy más okból kifolyólag nem tudja személyesen átvenni a neki járó összeget.

Az értesítésekkel – és ha szükséges a meghatalmazásokkal – december 14-től 18-ig lehet átvenni a támogatást a Polgármesteri Hivatal pénztárában. Amennyiben az érintettek a meghatározott időig nem veszik át a pénzösszeget, arra majd 2021. januárjában is sor kerülhet.

Az összesen 16 millió 560 ezer forint értékű pénzadományokat Kisvárda Város Önkormányzata saját büdzséjéből fedezi.

Címlapkép: Getty Images