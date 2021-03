Dzsudzsák Balázs: Nyírlugos mindig is a legtöbbet fogja jelenteni nekem

Ahogy a portál írják, Dzsudzsák Balázs Nyírlugoson nevelkedett, pályafutását pedig Nyíradonyban kezdte, ahonnan hamar kitűnt tehetségével, és Debrecenbe került. A ballábas futballista a DVSC színeiben már tizenkilenc évesen pályára lépett az NB I.-ben, majd három magyar bajnoki cím és a válogatottbeli bemutatkozás után a holland PSV Eindhovennél is eredményes idényeket töltött.

Mint írják, később játszott Oroszországban az Anzsi Mahacskalánál, illetve a Dinamo Moszkvánál, Törökországban a Bursaspornál és összesen négy évet játszott az Egyesült Arab Emírségekben, míg tizenkét évnyi légióskodás után visszatért Debrecenbe. Ahogy mondja, bárhol is járt azonban, nem felejtette el, honnan indult.

Nyírlugos mindig is a legtöbbet fogja jelenteni nekem, a megnyugvást, az otthont! Az elmúlt években kevesebb időm volt hazajárni, de most, hogy visszatértem Magyarországra, heti két-három alkalommal otthon vagyok

- mondja, majd hozzáteszi, már gyerekként is arról álmodozott, hogy sikeres focista lesz.

Nagy vágyam volt, hogy futballista, egész pontosan válogatott futballista legyek, emellett a külföldi karrier is mindig a szemem előtt lebegett. Mindez megvalósult, amire nagyon büszke vagyok! A nagy áttörés talán kilenc-tíz éves koromban jött el, amikor debütáltam a televízió által is végigkísért Lurkó-kupán: megnyertük a tornát, valamint a gólkirálynak és a legjobb játékosnak járó címet is megkaptam egyszerre. Utána következett a debreceni karrier, majd minden álmom egyre közelebb került, és meg is valósítottam azokat

- emlékezik vissza.

Később több csapatban is megfordult, a magyar klubok után külföldre igazolt. Mint mondja, minden csapatánál, minden országban sokat tanult.

Minden klubnál a lehető legjobbat adták és tanították nekem, minden országban sikerült beilleszkednem, valamint maradandót nyújtanom. Nagyon jó szívvel gondolok vissza minden állomáshelyemre. Sokan nem tudják, mennyire nehéz akár gyerekként, akár felnőttként fogni a táskát, és elindulni szó szerint meghódítani a világot, helytállni, beilleszkedni és jól teljesíteni. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy mindenhol jó és segítő embereket sodort mellém az élet, egyáltalán nem éreztem magam idegennek, legyen szó Hollandiáról vagy épp Dubajról

- magyarázza a focista, majd hozzáteszi, arról, hogy mit tart a legnagyobb eredményének a pályafutásában, azt néhány mondatban elmondani.

Mindenre rettentően büszke vagyok, rekordszámú válogatottsággal rendelkezem, a magyar nemzeti csapatot csapatkapitányként képviselhettem Európa-bajnokságon, ott gólokat rúgtam. Minden országban, ahol játszottam, kupákat nyertem, több tízmillió eurókat fizettek értem. Mind-mind olyan sikerek, amelyekről órákat lehetne mesélni

- sorolja Dzsudzsák Balázs, akiről köztudott, hogy gyakran adakozik és rendszeresen áll ki jó ügyek mellett.

Szerintem mindenkinek, aki teheti és van rá módja, kötelessége odafigyelni az adományozásra, mások segítésére. Mindenki került már, vagy kerülhet olyan szituációba, amikor segítségre szorulhat, szóval alázatosnak és hálásnak kell lenni mindenért! Elsősorban kórházakkal vagyok kapcsolatban, beteg gyerekeken vagy akár lélegeztetőgépek, illetve egyéb orvosi mentőeszközök beszerzésében igyekszem segíteni. Néha alapítványok is megkeresnek különböző kérésekkel, ezeknek is próbálok eleget tenni

- magyarázza.

Végezetül pedig arra a kérdésre, hogy mit üzenne a nyírlugosi, nyíradonyi és a környékről származó gyerekeknek azt válaszolta:

Először is én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, nélkülük biztos, hogy nem lennék az, aki vagyok, és nem értem volna el, amit elértem. Fontos tehát, hogy a szülői segítségen, támogatáson sok múlik, de az egyén önmagában is jóra fordíthatja a sorsát. Mindegy, honnan származik az ember, ha igazán hisz a céljaiban, emellett mindig alázatos és kitartó marad, akkor minden lépcsőfokot meg tud ugrani. Minden csak azon múlik, hogy egy gyerek mennyire akar futballista lenni és megtenni ezért mindent. Ez a legfőbb üzenetem leendő utódaim számára. Soha ne legyenek csalódottak, ha valami éppen nem sikerül, mert az élet úgyis megadja a lehetőséget mindenkinek, és akkor kell a saját erő!

