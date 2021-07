Szörnyű tragédia történt a hétvégén: egy testvérpár veszett oda a Balatonban

Szörnyű tragédiával végződött egy háromgyerekes család nyaralása a Balatonnál. Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke Alsóbélapátfalváról jelentkezett be a Heti Napló műsorába. Elmondta, hogy egy háromgyermekes család két kiskorú gyermekét keresték a tóban vasárnap délután.

Egyiküket korábban egy segítő megtalálta, de hiába küzdöttek az életéért, már nem tudták megmenteni a gyermeket.Testvérét négy hajóval és szonárokkal kutatták, de már csak a holttestét találták meg a vízben. Bagyó Sándor elmondta, hogy a gyerekek úszástudása nem volt megfelelő ahhoz, hogy mély vízbe menjenek. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a déli part is nagyon veszélyes, épp hosszú métereken át tartó sekélysége miatt, ami megtévesztheti a nyaralókat. Ugyanis a kijelölt fürdőhelyeknél is előfordul, hogy bentebb haladva váratlanul jön egy "marás" - a helyiek hívják így - vagyis hirtelen egy árok húzódik a víz mélyén, ami után mélyül a tó.

A vízimentő kihangsúlyozta, hogy az önkormányzatoknak bólyákkal lehetne kijelölniük ezeket a helyeket, mert sok fürdőző hal meg évente a hamis biztonságérzet miatt, és jó lenne, ha ezt elkerülhetnénk.

