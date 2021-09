Ezekről minden iskolásnak tudnia kell: íme a 2021/2022-es tanév legfontosabb dátumai

A 2021/2022-es tanév rendjéről szóló kormányrendelet alapján az iskolai év szeptember 1-jén, szerdán kezdődik, és 2022. június 15-ig, szerdáig tart, vagyis a diákoknak összesen 181 napig, a szakgimnáziumokban 179, a gimnáziumokban és szakiskolákban 180 napig kell iskolába járniuk. Ez alól kivételt jelentenek a végzősök: a középiskolások számára az utolsó tanítási nap 2022. április 29-én lesz. A két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban pedig 2022. május 31-ig tart majd a tanév.

Arról korábban írtunk, mennyire zsebbenyúlósan indul idén a tanév. Egy általános iskolás gyermek beiskolázása akár 50 ezer forintba is kerül. A magyar szülők a 2021/2022-es új tanévhez szükséges alapvető tanszereket idén átlagosan 10-15 ezer forintért, az iskolatáskát további 15 ezer forintért vásárolták meg. Átlagban 10%-os online és 5%-os áruházi kosárérték-növekedés valósult meg, azaz webáruházi rendelés esetén 10.050 Ft, míg személyes vásárláskor 6.830 Ft átlagos végösszeggel számoltak átlagban.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tavalyelőtti, a 2019/20-as tanévet vizsgáló infografikája alapján akkor - két gyermekenként - átlag 25 642 forintból jött ki az iskoláztatás költsége. Ebből a legnagyobb tételt a ruha és a cipő megvásárlása adta, az összes kiadás majdnem 40 százalékát, azaz közel 10 ezer forintot jelentett a családoknak. Legalább ekkora kiadás volt a tankönyvek, füzetek, tanszerek (köztük a toll, ceruza, tolltartó, stb.) beszerzése is. Arról még nincs friss KSH-adat, hogy mennyit költöttek ezekre a tételekre idén a magyar családok. De az látható a tendenciákból, hogy a tanszerek és írószerek 3,7 százalékkal drágultak az előző év azonos adataihoz viszonyítva.

Lássuk a legfontosabb dátumokat

A tanév első félévének 2022. január 21-én lesz vége. Az iskolák január 28-ig értesítik a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről.

Ami a diákokat leginkább érdekli: iskolai szünetek

Őszi szünet: 2021. október 23 - 2021. november 1. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap. 2021. november 2. (kedd).

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap. 2021. november 2. (kedd). Téli szünet: 2021. december 21 - 2022. január 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). Tavaszi szünet: 2021. április 14 - 2022. április 19. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

Érettségik

Az őszi érettségi szezon 2021. október 15-én kezdődik a nemzetiségi nyelvi és irodalmi írásbelikkel, az írásbeli vizsgák egészen október 28-ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli érettségiket 2021. november 11-15 között tartják, a középszintű szóbeliket pedig november 22-26 között. A teljes vizsganaptárat itt nézhetitek meg:

A tavaszi érettségik 2022. május 2-án, hétfőn kezdődnek, és egészen május 23-ig tartanak. Az emelt szintű szóbelikre 2022. június 1-9. között, a középszintűekre június 13-24. között kerül sor. A pontos beosztást itt találjátok:

Középiskolai felvételi

A középfokú iskoláknak 2021. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról. November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2021. december 3-ig jelentkezhetnek a diákok. A központi írásbeli felvételit 2022. január 22-án tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát pedig január 27-én. Az eredményekről február 7-ig értesítik a diákokat.

A középiskolákba 2022. február 1-ig lehet jelentkezni.

A szóbeli vizsgákat 2022. február 22. és március 11. között tartják. A tanulói adatlapokat 2022. március 21-22-én lehet majd módosítani. A felvételről vagy elutasításról 2022. április 29-ig értesítik a diákokat. 2022. május 9. és augusztus 31. között az iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

A középiskolai beiratkozás 2022. június 22-24. között lesz.

További fontos dátumok

Az általános iskolai beiratkozás 2022. április 21-22-én lesz.

Országos mérések (kompetenciamérés, idegen nyelvi mérések): 6. évfolyamon 2022. május 18-31. között, 8. évfolyamon 2022. május 4-17. között, 10. évfolyamon 2022. április 20. és május 3. között lesznek. 8. osztályos pályaválasztási kompetenciamérést – kivéve a felnőttoktatásban tanulók esetén – 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között tartják.

Témahetek

"PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között lesz.

Digitális Témahét 2022. április 4-8. között,

Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között,

Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24-én lesz.

Kiemelten fontos

Az alapvető egészségvédelmi szabályok fokozott betartására kéri az iskolákat az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI). A higiéniás és alapvető egészségvédelmi szabályok fokozott betartása most kiemelten fontos, ezekről írtunk is korábban.

Egyelőre a sikeres védekezésnek és a magas átoltottságnak köszönhetően nincsenek érvényben szigorú korlátozások a mindennapokban sem, így az óvodákban és iskolákban sem írnak elő kötelező korlátozó intézkedéseket, de továbbra is fontos, hogy a szülők tünetes gyermeket ne vigyenek közösségbe és a köznevelési intézmények fordítsanak fokozott figyelmet az alapvető egészségvédelmi szabályokra – tájékoztatta levelében a köznevelési intézményeket az emberi erőforrások minisztere.

A mostani tanévkezdés jóval biztonságosabb, mint az egy évvel ezelőtti, hiszen a pedagógusok döntő többsége be van oltva, és a 12 év feletti diákok közül is már 168 ezren felvették az oltást, ez a szám pedig tovább nőtt és nőni fog a héten. Mivel a 12. életév betöltését követően elérhető a koronavírus elleni védőoltás, osztályra, csoportra vagy egész feladatellátási helyre vonatkozó tanügyi intézkedés főszabály szerint csak az óvodában vagy az általános iskola 1-6. évfolyamán, valamint a fejlesztő nevelés-oktatásban történik.

A kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, hiszen a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is ez a legjobb. Ezért továbbra is az oltást javasolják, mind a diákok, mind a pedagógusok védelme érdekében.

A szülőktől továbbra is kérik, hogy koronavírus tüneteit mutató gyermeket ne vigyenek közösségbe, a fertőzésben érintett gyermek, felgyógyulásáig nem látogathatja az intézményt. Ahogy a mindennapokban, úgy az óvodákban és iskolákban sem kötelező a maszk és már nem kötelező a testhőmérséklet-mérés sem. Az iskolai hiányzásokra a normál szabályok vonatkoznak, az intézményvezető joga eldönteni, hogy mely esetben tekinti igazoltnak a diák távolmaradását.

