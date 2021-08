Így készüljünk a tanévkezdésre: életbevágó, hogy ezekre most mindenki figyeljen

A tanév közeledtével a higiéniás és alapvető egészségvédelmi szabályok fokozott betartására kéri az iskolákat a minisztérium. Miután a sikeres védekezésnek és a magas átoltottságnak köszönhetően már nincsenek érvényben szigorú korlátozások a mindennapokban sem, így az óvodákban és iskolákban sem írnak elő kötelező korlátozó intézkedéseket, ugyanakkor továbbra is fontos, hogy a szülők tünetes gyermeket ne vigyenek közösségbe, és a köznevelési intézmények fordítsanak fokozott figyelmet az alapvető egészségvédelmi szabályokra – tájékoztatta levelében a köznevelési intézményeket az emberi erőforrások minisztere.

A mostani tanévkezdés jóval biztonságosabb, mint az egy évvel ezelőtti, hiszen a pedagógusok döntő többsége be van oltva, és a 12 év feletti diákok közül is már 168 ezren felvették az oltást. Mivel a 12. életév betöltését követően elérhető a koronavírus elleni védőoltás, osztályra, csoportra vagy egész feladatellátási helyre vonatkozó tanügyi intézkedés főszabály szerint csak az óvodában vagy az általános iskola 1-6. évfolyamán, valamint a fejlesztő nevelés-oktatásban történik.

A cél az, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, hiszen a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is ez a legjobb. Ezért továbbra is az oltást javasolják, mind a diákok, mind a pedagógusok védelme érdekében.

A szülőktől továbbra is azt kérik, hogy koronavírus tüneteit mutató gyermeket ne vigyenek közösségbe, a fertőzésben érintett gyermek felgyógyulásáig nem látogathatja az intézményt. Ahogy a mindennapokban, úgy az óvodákban és iskolákban sem kötelező a maszk, és már nem kötelező a testhőmérséklet-mérés sem. Az iskolai hiányzásokra a normál szabályok vonatkoznak, az intézményvezető joga eldönteni, hogy mely esetben tekinti igazoltnak a diák távolmaradását.

Ugyanakkor nagyon fontos, hogy mind a tanulók, mind a pedagógusok és az iskolák dolgozói tisztában legyenek a helyes higiéniai eljárásokkal is, és be is tartsák azokat az intézmény falain belül is.

Kiemelten fontos az illemhelyeken a higiénia

Ahogyan az összes nyilvános mosdónál, úgy az iskolai illemhelyek esetében is számtalan komoly higiénés szabályt kell betartani ahhoz, hogy megőrizzük az egészségünket, ez pedig ebben a covidos időszakban kiemelten fontos, ahogy a helyes kézmosás és tisztálkodás. A kisebb gyerekekkel sok esetben nem egyszerű megértetni, hogy miért nagyon fontos, hogy ne üljenek rá az ülőkére, és hogy mossanak mindig kezet szappannal, mert csak így tudjuk megóvni őket a fertőzésektől. Lássuk, milyen szabályokat kell betartani!

Mindig moss kezet alaposan vécézés előtt és vécézés után is. Ez olyan alapszabály, amit nemcsak az iskolában érdemes alkalmazni, hanem mindenhol, különös tekintettel a nyilvános illemhelyekre.

Ha tudsz választani, a legtisztább vécébe menj be. Általában nem a legutolsók lesznek azok, hiszen mindenki úgy van vele, hogy a távolabbit használják kevesen, így a legtöbben ösztönösen azokat keresik.

Ne fedd le a vécéülőkét papírral, mert nem sokat segít! A megoldás az, ha a deszka fölé guggolsz és úgy végzed el a dolgodat. A vécére ráülve ugyanis egy jó kis kólibaktérium-fertőzést lehet szerezni, de a bélbaktériumok is megélnek az ülőkén.

Iskolai mosdó: előzd meg a visszafröccsenést, tegyél egy kevés vécépapírt a kagylóba.

Soha ne pakolj a mosdó padlójára semmit, mert egészen biztos, hogy számtalan baktérium vár ott arra, hogy rátapadhasson valamire. Inkább akaszd fel vagy add oda valakinek a cuccodat, de ezt a megoldást soha ne válaszd.

Ha idegen helyen húzod le a vécét, ne puszta kézzel tedd meg, hanem egy darabka vécépapírral, amit aztán egy gyors mozdulattal dobj ki. Ugyanez vonatkozik a kilincsekre is. Ha csak egy mód van rá, véletlenül se fogd meg a kilincseket puszta kézzel. Ha nagyon muszáj megérinteni, használj hozzá vécépapírt.

Ha olyan fülkébe mégy be, ahol nem jó a zár, kérj meg valakit, hogy vigyázzon, ne nyissanak rád. Könnyebb így a dolgodat végezni, és megkíméled magad egy kellemetlen szituációtól is.

Extra tipp:

Sajnos nem biztos - sőt a legtöbb helyen nagyon valószínű -, hogy a diákok számára fenntartott mosdókban van kihelyezve elegendő wc-papír és folyékony kézmosó, valamint kézfertőtlenítő, pandémia ide vagy oda. Így - nem vicc - mindenkinél legyen tisztasági csomag! Az alsósoknál ez természetes elvárás, ellenőrzik is a tanítónénik, de felsőben és középiskolában erre már nem figyelnek a pedagógusok, a tanulóknak önállóan kell gondoskodniuk róla. Mindig legyen náluk wc-papír vagy elegendő papír zsebkendő és kézfertőtlenítő! Egy tízes csomag zsebkendő és egy 50 ml-s kézfertőtlenítő igazán nem foglal el sok helyet a táskában, viszont nagyon fontos, hogy kéznél legyen, ha szükség van rá. Ahogy arra is érdemes felkészülnie a diákoknak, hogy kulacsban vigyenek magukkal otthonról folyadékot vagy ivóvizet.

Általános és középiskolák esetén a pedagógus feladata

Helyezzen nagy hangsúlyt arra, hogy a diákok alaposan elsajátítsák az egészségügyileg megfelelő magatartásformákat, például hogy a könyökhajlatukba köhögjenek vagy tüsszentsenek. Emlékeztesse a diákokat arra, hogy lehetőleg ők is mutassanak követendő példát osztálytársaik és családtagjaik számára a megfelelő kézhigiéniai gyakorlatok iskolai és otthoni alkalmazásával. Szenteljen külön tanórákat a kézhigiénia jelentőségének bemutatására.

Felsőoktatási intézmények:

Talán hihetetlenül hangzik, de bizony nem minden egyetemista vagy főiskolás van tisztában a következő alapelvekkel.

Szakítson időt az oktatás újraindulásakor, valamint a konzultációk és a szemeszterek alatt arra, hogy megtanítsa a hallgatóknak, valamint a tanári kar és a személyzet tagjainak a megfelelő kézhigiéniai technikákat.

Helyezzen ki korszerű higiéniai és kézmosási technikákat ismertető feliratokat és jelzéseket az oktatási intézményen belül, különösen a mellékhelyiségekben.

Helyezzen ki kézfertőtlenítőket és a rendszeres használatukra emlékeztető feliratokat, illetve táblákat az épületek, tantermek, mellékhelyiségek, kávézók és könyvtárak be- és kijáratainál.

