Szörnyű tragédia, gyászol a család: eldobta az életét a kétségbeesett iskolás fiú

Lovas Edina az RTL Híradónak nyilatkozott a szörnyű tragédiáról, ami érte: hétfőn vesztette el a 16 éves fiát. A vajai fiú reggel iskolába indult Baktalórántházára, de nem érkezett meg, barátja elmondása szerint az órákon nem vett részt aznap.

Egész éjjel üzeneteket írtam neki, hogy jöjjön haza, bármi történt, megoldjuk, szeretjük. De nem is olvasta az üzeneteket

- mondta el az anya könnyes szemmel a Híradónak.

Az édesanya most az RTL Híradónak is megszólalt. Azt mondta, hogy egy ideje látta a fián, hogy valami nyomasztja, pénteken kifejezetten idegesen ment haza. Az osztályfőnöknek is szólt a fiú, hogy piszkálják a lányok, de máskor a fiúk is szokták. A tanár összehívta a gyerekeket, és az anyával abban egyeztek meg, hogy ha hétfőn sem érzi jól magát Gábor, édesanyja bemegy az igazgatóhoz.

Nevelőapja kedden találta meg a fiú holttestét egy elhagyatott helyen a város határában. A fiú öngyilkos lett. A baktalórántházi iskola igazgatója és a fenntartó nem nyilatkoztak a Híradónak.

Címlapkép: Getty Images