Kutyások, figyelem! Megszólalt Rusvai Miklós virológus: erről minden gazdinak tudnia kell

A kutyák vitaminszükséglete az emberéhez rendkívül hasonló. Ugyan az ember mindenevő, a kutya pedig húsevő, zsírban oldódó vitaminokra nekünk és négylábú barátainknak is azonos mértékben van szüksége. A kutyák vitaminszükséglete kapcsán nemrég tanulmányt készítő Rusvai Miklós nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora rámutatott, állatorvos végzettsége okán pontosan tudja, hogy mennyire fontos a különböző állatfajoknál a vitaminfelvétel, írja az egeszsegkalauz.hu.

A kutya őse, a farkas a zsákmányállatokat szőröstől-bőröstől fogyasztja el, így a teljes értékű vitaminkészlethez hozzájutnak. Ezzel szemben, mivel az ebek nem ejtenek el vadakat, nem is fogyasztják el azok emésztőrendszerét, melyben nagy mennyiségben vannak jelen alapvető fontosságú vitaminok.

A gazdik jelentős hányada városban él, ezért a kutyák jellemzően nem természetszerű körülmények között, így kertben, tanyaudvaron vagy szabad földterületen élnek, ahol magukhoz tudnák venni azokat a vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket, amikre szüksége van a szervezetüknek. Ahhoz, hogy egészségüket megőrizzük, táplálékkiegészítőkkel kell őket segíteni

- mutatott rá a szakember.

Por formájában juttathatjuk be a vitaminokat a kutyánk szervezetébe

Rusvai Miklós elárulta, tanyáján két kutyája van, és maga is mindkettőnek kellő rendszerességgel ad vitaminokat. Közölte, a zsírban oldódó vitaminok, a D-, az E-, a K- és az A-vitamin a tápok egy részében benne van, de nem mindig elégséges szinten, ugyanakkor ezek fogyasztása elengedhetetlen többek közt a csont, a szőrzet, a magzatok, az izomzat fejlődéséhez, annak fenntartásához.

Az állatorvosi virológus kiemelte, a vízben oldódó B-vitamin család tagjai viszonylag gyorsan kiürülnek a szervezetből, így ha nem végzünk megfelelő táplálékkiegészítést, azok ugyanúgy hiányoznak a kutyák szervezetéből, mint az emberekéből.

Ugyanez igaz bizonyos ásványi anyagokra, a cinkre, a krómra, a vasra. Az ebek nem nyersen kapják a táplálékot, így természetes úton jóval kevesebbet tud ezekből felvenni a szervezetük

- mutatott rá.

Kérdésre válaszolva közölte, a nyers máj és a tojás, különösen a tojássárgája kiegészítheti a kutyák táppal biztosított étrendjét, ugyanakkor kockázatokat is rejtenek maguknak, mert hőkezelés nélkül olyan fertőző betegségek forrásai is lehetnek, amik veszélyt jelenthetnek az állatokra és a környezetben élő gazdára is egyaránt. Ma már léteznek biztonságos és hatásos vitamincsomagok kutyák számára.

