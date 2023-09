Elkerülhető lett volna az esztergomi tragédia? Ennyi kellett volna csak a szakértő szerint

Esztergom külterületén robbantott egy férfi, amikor a Terrorelhárítási Központ (TEK) emberei rátörték az ajtót. A robbantásban az elkövető és a TEK egyik munkatársa életét vesztette, többen pedig megsérültek, a jelenlegi adatok szerint négyen súlyosan, heten pedig könnyebben. A szakértő szerint egy robot lett volna a megoldás a biztonságos behatolásra, ebben az esetben pedig ez életet menthetett volna.

Hajós István biztonsági és robotika szakértő és tanácsadó az esztergomi tragikus robbantás kapcsán elmondta, épp az ilyen és ehhez hasonló esetek miatt is van szükség a robotokra és azok fejlesztésére. A szakértő szerint most is életet menthetett volna a robotkutya vagy egy nagyobb, speciálisan tűzvédelmi és mentési feladatokra fejlesztett robot, ami biztosítja a helyszínt, mielőtt a rendőrök behatolnak.

Minden előadáson és cikk kapcsán ki szoktam emelni, hogy ahol emberi életről van szó, ott a legfontosabb a robotok bevetése és alkalmazása, mert akár életmentő is lehet. Ezek miatt az esetek miatt van szükség a robotok folyamatos fejlesztésére is, hogy minél célirányosabban tudjuk alkalmazni őket a különböző szituációkban

- fejtette ki Hajós István biztonsági és robotika szakértő, aki azt is hozzátette, ebben a konkrét esetben a terepviszonyoktól függően többféle robot bevetése is hatékony lehetett volna.

Ha lépcsőn kell megközelíteni a házat, ott például egy robotkutya jó választás lehet, hisz ha betörik az ajtót, előre lehet küldeni még a rendőrök behatolása előtt. Hanggránátot, könnygázt lehet rá rögzíteni, a kamerán keresztül pedig kívülről figyelhetik a rendőrök az elkövető helyzetét, biztonságos-e az emberi erő számára a belépés. Sík terepen alkalmazhatóak nagyobb, robusztusabb, akár 170 kilós robotok is, amelyek megfelelő felszereléssel, akár faltörő kossal is elláthatóak és ugyanúgy kamerával vannak felszerelve, mint a robotkutya

- tette hozzá a biztonsági szakértő.

Sajtóinformációk szerint a robbantó már a reggeli órákban is fenyegetőzött és kiabált, a rendőrök pedig többször is kivonultak a házhoz, míg végül az esti órákban a behatolás mellett döntöttek.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) még szerda éjjel adott ki egy közleményt az eset kivizsgálása kapcsán: „Egy körözés alatt álló férfi - az elsődleges információk alapján - szándékosan gázrobbanást idézett elő egy bűnügyi akció során. A robbanás során a Terrorelhárítás Központ (TEK) egyik munkatársa vesztette életét, több rendőr, valamint tűzoltó megsérült, közülük négyen súlyosan, heten könnyebben, civil személy nincs a sérültek között" – írták közleményükben. A nyomozó ügyészség több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indított nyomozást az ügyben. A rendelkezésre álló információk alapján a KNYF közleménye szerint megállapítható, hogy nem történt rendőri mulasztás az ügyben.

